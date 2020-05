Automobilka Audi představila již třetí generaci svého modelu A8 Security. Posádku ochrání téměř před vším.

Toto Audi ochrání posádku před klasickými palnými zbraněmi | Foto: Audi

Pro vrcholné politiky, byznysmeny a všechny další osoby, kterým by mohl někdo usilovat o život, je určena nová generace modelu Audi A8 L s označením Security.

Aby takový vůz vznikl, je nutné po smontování vrcholného modelu automobilky se čtyřmi propojenými kruhy ve znaku, vynaložit dalších čtyři sta pracovních hodin.

Tolik času totiž vyžaduje montáž ochranných plátů všude kolem cestujících, neprůstřelných skel a speciální výbavy. To se samozřejmě muselo projevit na hmotnosti vozu. Ta narostla na 3 875 kilogramů, což znamená, že řidič, který nejspíše bude současně i bodyguardem, bude potřebovat řidičské oprávnění na nákladní vozy.

I přes tento dramatický nárůst hmostnosti, bude A8 L Security stále dostatečně svižným automobilem. Pohání ho totiž dvojitě přeplňovaný zážehový osmiválec. Je to stejné ústrojí, jaké se nachází ve sportovně laděném voze Audi S8. Poskytuje totiž řidiči k použití 563 koňských sil a točivý moment až 800 Nm. Díky tomu zrychlí z klidu na rychlost sto kilometrů v hodině za 6,3 sekundy. Lehčí S8 ovšem tento sprint zvládá za 3,8 sekundy.

Pokud se posádka dostane do nějaké té šlamastyky, měla by být schopna z ní díky speciálním schopnostem auta uniknout. Tak například lze uhasit pomocí speciálních trysek na podvozku požár, který někdo v blízkosti vozu zapálí.

Také zásoba vzduchu je na palubě…

Pancíř, kevlar a další materiál pod povrchovými plechy dokáže zastavit střely z ručních zbraní, včetně samopalů. Karosérie má totiž nejvyšší třídu balistické odolnosti (VR 9). Stejné projektily, střepiny granátů a další zbraně jsou schopna zastavit i skla.

Speciální ochranu má také nádrž, pneumatiky zvládnou i po prostřelení zajistit únik do vzdálenosti 80 kilometrů rychlostí až 80 kilometrů v hodině. Za normálních okolností je ovšem auto schopné vyvinout maximální rychlost 210 kilometrů v hodině.

Vysílačka má speciální baterii, která je opět speciálně chráněna. Pokud by do vozu například někdo najel a dveře by normálně nešly otevřít, tak je lze pomocí pyrotechnických patron odpálit.

A kdyby se náhodou osoby usilující o život pasažerů v tomto Audi pokusili je otrávit, tak také nepořídí. Speciální čidla totiž nařídí elektromotorům, aby uzavřely přívod vzduchu do interiéru a do něho naopak začne proudit dýchatelná směs ze zásobních tlakových lahví.

Cena Audi A8 L Security se má pohybovat kolem 750 000 USD, tedy bezmála 19 milionů korun. Na dodávku si zákazník od data objednání počká zhruba 3 - 6 měsíců.

V České republice se podle mluvčího tuzemského zastoupení Audi Jiřího Rozkošného dosud prodalo zhruba deset kusů modelu A8 Security v předešlých dvou generacích. Zájem by měl být i o přicházející třetí.