Korejské miniaturní autíčko se ještě donedávna prodávalo pod 200 tisíc korun. Teď ho čeká nová generace.

Hyundai i10 se ukazuje na první skice. | Foto: Hyundai

Hyundai i10 přijede v nové generaci. Bude už třetí. Tentokrát ale bude zaměřena výrazněji na mladé řidiče, ačkoliv ho kupují spíš důchodci jako své poslední auto kvůli nízké ceně. Ještě donedávna se totiž v Česku prodávalo pod 200 tisíc korun, teď stojí jen o něco víc. Ve třetí verzi by alespoň soudě podle vzhledu mohlo být poměrně lákavým nákupem.

Jde o skicu, která je zřejmě předzvěstí nejprve předsériového konceptu. To je patrné nejen z absurdně velkých kol, ale i z chybějících klik, stylových LED světlometů nebo zvolené barevné kombinace. I tak nám ale může prozradit, jak budoucí malé levné auto do města bude vypadat.

Patrná je sázka na agresivitu, auto připomíná třeba Fordy (kdyby nám řekli, že je to Fiesta, možná bychom uvěřili) nebo dokonce Aston Martin. Může za to velká maska chladiče. Světlomety pěkně navazují na příď. Zbytek jsou spíš spekulace, auto by se ale mělo objevit na autosalonu ve Frankfurtu už za měsíc.

Hyundai se dušuje, že bude vůz dobře vybavený. V základu asi ne, to by si neudržel nízkou cenu, ve vyšších výbavách však může dostat zábavní systém s propojení s chytrými telefony, systém proti střetu s překážkou nebo jiným vozem a dokonce i asistent pro jízdu v pruhu. K dispozici budou i chytrá světla. Více se dozvíme až ve Frankfurtu, nebo těsně před ním.