Citroën představil svoji novou vlajkovou loď. Model C5X je určitým křížencem mezi automobily s karosérií hatchback, kombi a SUV.

Citroën C5X | Foto: Citroën

Některé prvky na karosérii odhaleného Citroën C5X odhalují jeho stylizování se do kategorie vozů SUV, ve skutečnosti jde však spíše o sportovní kombi. O tom svědčí mimo jiné i poměrně malá výška vozu - 1485 milimetrů a třeba i objem zavazadlového prostoru, který dosahuje 545 litrů. To je, pro zajímavost, více než kolik lze naložit do pravověrného kombíku sesterské značky Peugeot - tedy 508 SW.

Vzhled navazuje na koncept C-Xperience, který se představil již před pěti lety na pařížském autosalonu. Přesvědčit se o tom můžete sami při prohlížení fotogalerie u článku.

Automobil měří na délku 4805 milimetrů a představitelé značky slibují více než dostatečný prostor také pro cestující na zadních sedadlech. To zase díky rozvoru 2785 milimetrů. Interiér se nese v duchu současných modelů značky s dvojitým šípem ve znaku. To znamená, že na vrchu palubní desky se nachází protáhlý dotykový displej multimediálního systému s úhlopříčkou 12 palců.

Na centrální konzoli však zůstaly zachovány fyzické ovládače pro nastavování teploty v interiéru. Ve výbavě bude například také velký head-up displej.

O pohonných jednotkách zatím lidé z Citroën mlčí. Je však pravděpodobné, že se vůz již zcela obejde bez dieselů, naopak kromě zážehových pohonných jednotek budou moci zákazníci zvolit také verzi plug-in hybrid s 222 koňskými silami a čistě elektrickým dojezdem kolem padesáti kilometrů.

Ve Francii se vůz začne prodávat na sklonku letošního roku, fyzicky však objednané exempláře dorazí k zákazníkům až na počátku toho následujícího.