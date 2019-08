Škoda Kodiaq RS podstoupila úpravy v dílnách německé firmy ABT. Má i vyšší točivý moment.

Škodu Kodiaq RS pohání nejsilnější naftový motor, který se kdy objevil pod kapotou sériového vozu české automobilky. Jde o vznětový čtyřválec s dvoulitrovým objemem a dvojitým přeplňováním, který posílá na všechna čtyři kola výkon 236 koní a točivý moment rovných 500 Nm.

To se německému úpravci z městečka Kempten nezdálo být mnoho a tak se v motorovém prostoru Škody Kodiaq RS trochu pohrabal. Předně upravil řídící jednotku. Výsledkem je nemalé zvýšení výkonu na nových 267 koní a 540 Nm točivého momentu. To podle měření firmy pomohlo zkrátit čas zrychlení z nuly na 100 km/h o dvě desetiny na 6,8 sekundy.

Škoda Kodiaq RS se před časem zapsala do historie tím, že se stala nejrychlejším 7místným SUV na slavném závodním okruhu Nürburgring. Pilotka Sabine Schmitz s ním zajela čas 9 minut a 29,84 sekundy. Kdyby měla úpravu od ABT, mohl by být čas ještě lepší, jen by se už nejednalo o sériový model.

Vylepšení od ABT si může v Německu objednat každý majitel Škody Kodiaq RS. Přikoupit si může ještě parádní 20“ kola, u nichž je otázkou, zda nepůjdou ruku v ruce s nižším komfortem na palubě. Každopádně díky ABT nyní můžete vlastnit opravdu nejrychlejší české SUV. Prohlédněte si ho v přiložené fotogalerii.