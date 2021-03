Příští rok začne továrna Toyoty u středočeského Kolína vyrábět již třetí generaci vozu Aygo. Zatím se v jejím designovém studiu představil koncepční vůz, z něhož pak bude finální produkt vycházet.

Toyota Aygo Prologue | Foto: Toyota

Již šestnáct let nabízí největší asijská automobilka Toyota model Aygo. V Evropě hraje roli nejmenšího, a tudíž také nejlevějšího modelu, který si zákazníci můžou u dealerů japonské značky koupit.

Pravděpodobnou podobu nového vozu si ze všech úhlů můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Na tom se, jak vyplývá z aktuální tiskové zprávy Toyoty, ani v příštích letech nemá nic měnit. Definitivní podobu vozu, který se má začít vyrábět příští rok, zatím značka tají.

Nicméně, nyní zveřejnila sadu fotografií koncepčního vozu, který vytvořili zaměstnanci evropského designového centra Toyoty ve francouzském Nice.

Na první pohled je zřejmé, že novinka by měla oproti současnému vozu narůst. Zjevné je především zvětšení výšky. Automobil tak bude mít rysy SUV, přestože samozřejmě půjde o model s pohonem výhradně předních kol.

Koncept zaujme několika prvky. Například předními světly ve tvaru bumerangu, které jsou navíc navzájem propojené pod spodním okrajem kapoty. Vzadu pak je využito podobné řešení. Tentokrát světla rámují celé zadní okno, s výjimkou jeho horní části.

Současná Toyota AygoZdroj: Toyota

Zajímavým prvkem je instalace kamery do vnějšího zpětného zrcátka na straně řidiče. Má zaznamenávat vše, co se kolem auta děje. Tento prvek samozřejmě nebudou mít exempláře vyrobené se základní výbavou, ale do vrcholných verzí nebo za příplatek by se dostat mohl.

Interiér a motory zatím utajovány…

Stejně tak střešní ližiny nebo nosič jízdních kol integrovaný do spodní části zadního nárazníku. Ten je, jak je to již u tohoto modelu typické, hodně mohutný a zvyšuje tak nákladovou hranu zavazadlovou prostoru. Víko kufru má opět tvořit jeden skleněný kus. Snímky konceptu zachycují zapuštěné kliky. Ty se ale na sériovém voze s pravděpodobností hraničící s jistotu neobjeví.

Toyota zatím nic neprozradila o interiéru. Dá se však předpokládat, že bude ve stylu většího vozu Yaris. S ním totiž bude od příštího roku v Kolíně sdílet výrobní linku. Nové Aygo také využije podvozkovou platformu tohoto vozu. Ta nese označení GA-B a kromě těchto dvou automobilů bude hlavní součástí také malého SUV Yaris Cross.

Pod kapotou by se neměla udát žádná velká revoluce. Je velmi pravděpodobné, že auto nadále bude pohánět zážehový tříválcový agregát se zdvihovým objemem 1 litr.

Nové Aygo již nebude mít žádné francouzské sourozence jako dosud. Značky Peugeot a Citroën totiž svoji spolupráci s Toyotou na tomto typu automobilu ukončily. Na konci letošního roku tedy produkce modelů Peugeot 108 a Citroën C1 skončí bez náhrady.

Již od počátku letošního roku je za chod továrny v Kolíně odpovědna výhradně Toyota.