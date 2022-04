Dojíždění z příměstských oblastí do práce, rozvoz dětí do školy a na kroužky, větší nákupy… To všechno jsou situace, kdy auto zkrátka potřebujeme. Pro řadu z nás přitom platí, že čím menší, tím lepší.

Toyota Aygo X je v ulicích velkoměsta nedostižné. | Foto: Toyota

Nechceme převážet kubíky zbytečného vzduchu a příliš nám nezáleží na tom, jakých výšin dosahuje maximální rychlost. Chceme se dostat z místa A na místo B – pohodlně, svižně a bezpečně – a pak na místě B v klidu zaparkovat. Protože nám nové auto bude dělat společnost několik let, mělo by se nám líbit. A v neposlední řadě by mělo stát co nejmíň peněz, samozřejmě v poměru k výhodám, které nabízí. Vypadá to, že v Toyotě Aygo X (čtěte Aygo Cross) máme velmi nadějného kandidáta…

První dojmy

Malá Toyota vyzařuje přesně tu směsici dravosti a roztomilosti, kterou mám na městských autíčkách tak ráda. Na první pohled se tváří, že se jen tak něčeho nezalekne a je připraveno vás odvézt kamkoliv. Dvoubarevné lakování, které je za příplatek k dispozici od výbavového stupně Style, dává autíčku osobitost, navíc si můžete vybrat z krásných barev inspirovaných kořením – temně zelený odstín Cardamon, béžový Ginger, modrý Juniper a červené Chilli.

Jak se žije v kabině

V interiéru nečekejte velký přepych, na druhou stranu žádný z materiálů nepůsobí vysloveně lacině a s designem si návrháři docela vyhráli. S barevnými detaily a efektním prošíváním sedaček je tmavá kabina auta hned veselejší.

Hlavní pozornost je soustředěna na přední sedačky – průzkum automobilky ukázal, že ty zadní využívá v městském miniautě jen 5 % zákazníků. Protože u malého autíčka se počítá s častou jízdou ‚single‘, je celý středový panel včetně displeje mírně nakloněný směrem k řidiči. Vyzkoušeli jsme ale i jízdu ve dvou a není třeba mít obavy, že byste se snad se spolujezdcem tloukla lokty. Dokonce budete mít každý svůj držák na pití.

Na druhou řada sedadel se pohodlně vejdou děti zhruba do prvního stupně základní školy, dospělé bych zde převážela jen v nouzi. Výhodou naopak je, že pokud jste zvyklá si házet na zadní sedačky tašku či bundu (jako autorka tohoto článku), z míst ařidiče na ně pak snadno dosáhnete. Kufr nabídne 231 litrů, což bude stačit na nákup, školní tašky i výslužku od babičky.

Důraz na bezpečnost

Při pohledu na bezpečnostní výbavu mě napadá, jak obrovský kus cesty auta za posledních pár let ušla. Bezpečnost dlouho bývala Achillovou patou miniautíček, neboť na malém prostoru jsou možnosti velmi omezené. Tím víc překvapí, že dnešní Aygo X nabízí ve všech výbavových verzích sedm airbagů, předkolizní systém s rozpoznáváním chodců a cyklistů, asistent pro udržení v jízdním pruhu nebo rozpoznávání dopravních značek. Na děti se myslelo s pojistkou v zadních dveřích, signalizací nezapnutých pásů a dvěma držáky isofix. A co rozhodně není v autech této velikosti běžné, je adaptivní tempomat a automatické přepínání dálkových světel.

Ve městě a na dálnici

V uličkách evropských měst je Aygo X jako ryba ve vodě – přesně pro tohle prostředí totiž bylo navrženo. Přestože kola má na svou velikost obří, pneumatiky na nich jsou naopak extrémně úzké, aby si auto zachovalo malý poloměr otáčení neboli dobrý rejd. Vytočit se s ním i na těsném parkovišti tak není problém (od druhého výbavového stupně Comfort je navíc dostupná parkovací kamera). Pořídíte-li si Aygo X s automatickou převodovkou, zůstanou vám obě ruce volné na ovládání volantu, a pak je kličkování mětským provozem vysloveně radost. I když velká kola naznačují pravý opak, není auto při jízdě tvrdé ani nepohodlné, od kol se dokonce neozývají žádné rány.

Na dálnici se projeví neduh společný všem miniautům, totiž hlučnost. Jinak se ale tříválcový motor srdnatě popere i s dálniční rychlostí a brzda provozu se z vás nestane. Dálkové přesuny přirozeně nejsou vrcholnou disciplínou malé Toyoty, v případě potřeby si ale poradí bez ztráty kytičky.

Radosti navíc

Obrovskou porci stylu a radosti přidá stahovací plátěná střecha, za kterou si připlatíte 26 tisíc korun. Být vámi neváhám, jízda s nebem nad hlavou je skvělá věc - a prudce návyková. Dále tu máme audiosystém JBL, který nabízí účinné řešení, pokud by vám snad vadil zvuk vytočeného motoru. Pouze myslete na to, že subwoofer pod podlahou kufru nahradí dojezdovou rezervu. Připojení telefonu přes Android Auto nebo CarPlay umí Aygo X i bezdrátově. A ještě jedna milá drobnost - k nejvyšší výbavě s automatem dostanete možnost dálkového ovládání klimatizace přes aplikaci MyT. Až půjdete z koupaliště, můžete na parkovišti vstupovat do vychlazené kabiny.

Za kolik to jezdí?

Litrový motor bez turba o výkonu 53 kW neboli 72 koní neudělá z auta žádný závoďák, na druhou stranu je skromný, když přijde na spotřebu. Údaj výrobce zní 4,7 litru benzinu u manuálu a 4,9 litru s automatickou převodovkou CVT. Na tyto hodnoty se s lehkou nohou skutečně bez problémů dostanete a při ostřejší jízdě se nejspíš pořád udržíte pod šesti litry.

Kolik zaplatíte?

Cena nejlevnější Toyoty Aygo X činí 319 tisíc. Osobně bych si určitě připlatila aspoň za výbavu Comfort (332 tisíc) s lepším odhlučněním, výškově nastavitelným sedadlem řidiče a čtyřmi reproduktory. Rozšoupnete-li se na maximum a poručíte si verzi Limited s příplatkem za stahovací střechu a audio JBL, dostanete se na částku mírně přes půl milionu.

Celkový dojem

Nové Aygo X je malé, mrštné a k tomu nečekaně pohodlné. Městským provozem prokličkuje jako motorová myš a vždycky si najde místečko k zaparkování. Zamilujete si ho ale i proto, jak dobře se budete cítit v jeho kabině s dostatkem odkládacích prostor a útulnou atmosférou. A v neposlední řadě je malá Toyota mimořádně cool. Je fajn mít auto, za nímž se po zaparkování vždycky zálibně ohlédnete.