Největší asijská automobilka Toyota se v poslední době snaží oslovovat zákazníky sportovním designem i relativně běžných vozů. S tím kontrastoval velmi netradiční vzhled ekologicky zaměřených vozů jako jsou Prius nebo vodíkový elektromobil Mirai.

Toyota Mirai 2020 | Foto: Toyota

Toyota Mirai první generace, která se představila v roce 2014, je po technické stránce nepochybně velmi zajímavým automobilem. Její design však polarizoval. Porovnat přicházející a odcházející verze můžete v naší fotogalerii.

Nyní se na autosalonu v Tokiu představuje druhá generace tohoto vozu. Bez dvou a půl centimetru pětimetrový vůz má nízkou elegantní siluetu. Však také střecha leží jen 147 centimetrů nad zemí. V porovnání s předchůdcem jde o prodloužení o zhruba osm centimetrů a naopak snížení o šest těchto délkových jednotek.

Velkorysý vnitřní prostor je zaručen díky velkému rozvoru charakterizovanému údajem 292 centimetrů. Automobil nejenže vypadá jako klasická limuzína, ale má také pohon zadních kol.

Jošikazu Tanaka, nový hlavní konstruktér modelu Mirai při představení uvedl: „Naším cílem bylo vytvořit takový vůz, který zákazníci budou sami chtít neustále řídit, vůz, jenž vzbuzuje emoce a chlubí se atraktivním designem i dynamickými schopnostmi a odezvou, která na tváři řidičů vyloudí radostný úsměv.

Zatímco dříve byla Toyota Mirai čtyřmístným vozem, nyní se v interiéru najde místo pro pětici lidí. Podařilo se to přes montáž zvětšených vodíkových nádrží, které společně s dalšími technickými řešeními zajistí oproti původní verzi prodloužení dojezdu o přibližně třicet procent. To znamená, že by už mohlo jít ujet na jedno natankování vodíku zhruba sedm stovek kilometrů.

Toyota Mirai bude postavena na nové platformě, kterou prý jde využít i pro jiné typy pohonů.

Další technická data, včetně výkonu elektromomotoru, představí Toyota později. Zatím je totiž tento vůz uváděn jako koncept, byť se finální verze s vysokou pravděpodobností již moc lišit nebude.

Do prodeje by se Mirai II měla dostat již na jaře příštího roku. Objednávat si ji budou moci zákazníci v Japonsku, Severnní Americe, a také v Evropě. Právě díky elegantnímu designu a lepším technickým parametrům, se dá očekávat rostoucí zájem. I té první generace se ale prodalo zhruba deset tisíc kusů.