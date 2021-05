Cena technicky unikátního vozu startuje v České republice na úrovni 1,7 milionu korun. V nejvyšší možné výbavě stojí Mirai rovné dva miliony korun.

První tuzemský kus jsme si prohlédli v sídle české centrály | Foto: Radek Pecák

Přestože v České republice zatím není k dispozici žádná oficiální vodíková čerpací stanice (pouze jediná neveřejná v areálu chemičky Spolana v Neratovicích), zahájilo tuzemské zastoupení japonské značky prodej vozu Mirai v České republice.

Na první vůz, který dorazil do Česka, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

"Není to předčasné. Počítáme totiž s tím, že nyní objednané vozy dorazí po výrobě v Japonsku do Česka zhruba na přelomu září a října. A to už bude na pražském Barrandově stát první tuzemská veřejná stanice," informovala mluvčí českého zastoupení Toyoty Jitka Jechová. Další pak vznikne v Litvínově. A připravují se také v Brně a v Plzni.

Mirai je v mnoha směrech unikátním elektromobilem. Na trhu vozů s vodíkovými palivovými články má pouze jediného konkurenta. Jenže zatímco Hyundai Nexo je SUV, Mirai má tvar klasického manažerského sedanu. Na délku měří 4975 milimetrů, výška je pouze 1480 milimetrů.

Jediným parametrem, při jehož porovnání Mirai za "vodíkovým" Nexem zaostává, je objem zavazadlového prostoru. Ten v Toyotě totiž pojme jen 272 litrů, což je hodnota, za kterou se trošku stydí i malé městské vozy. Naštěstí, jak jsme se přesvědčili při prezentaci vozu, je dobře přístupný a má poměrně pravidelný tvar.

V útrobách vozu Mirai se skrývají tři vodíkové palivové nádrže, do kterých je možno natankovat 5,6 kilogramů stlačeného vodíku. Podle hodnot získaných při měření v režimu WLTP má tento objem vystačit na ujetí 650 kilometrů. To v případě, že řidič zvládne jezdit se spotřebou kolem 0,8 kilogramu vodíku na sto kilometrů. V praxi bude reálnější spotřeba kolem jednoho kilogramu na sto kilogramů. I tak je ale dojezd 560 kilometrů lepší než u drtivé většiny existujících bateriových elektromobilů.

Oproti nim má navíc Mirai jednu nezanedbatelnou výhodu - doplnit plyn do nádrží, které mají plánovanou životnost patnáct let, trvá jen přibližně 3-5 minut. Zatím je ale v Evropě takových tankovacích míst jen něco málo přes 130.

Další klíčovou součástí pohonného systému je sada palivových článků, které jsou díky reakci vodíku s kyslíkem v palivových článcích, při níž vzniká elektřina, schopné poskytnout výkon přes 170 koňských sil. Dalších pár koní může elektromotoru roztáčejícímu zadní kola přidat energie nashromážděná při rekuperaci do baterie. Konstruktéři využili tu využili tu z hybridní verze Lexusu LS 500. Elektromotor je zase shodný s tím, který se využívá v bateriovém elektromobilu Lexus UX 300e, a také řídící jednotka není speciálně vytvořená. Stejné mají hybridní modely Toyoty.

Vyčistí vzduch pro jednoho člověka

Lidé od Toyoty prozrazují, že z hlediska provozu nebude Mirai výhodnější než současná auta se spalovacími motory. To proto, že kilogram vodíku se zatím prodává zhruba za 10 eur (cca 260 Kč). Podobné taxy jako majitel klasického vozu bude vlastník Mirai platit při servisních úkonech.

Oproti třeba vozům s pohonem na CNG zatím nikdo vodíkovým vozům nebrání parkovat v podzemních garážích. Také bez problémů získají speciální registrační značku pro elektromobily.

Jedinou emisní látkou, kterou Mirai při provozu produkuje, je čistá voda. Navíc při jízdě dokáže čistit okolní vzduch. Ten, který nasává z okolního prostředí, totiž ve speciálním filtru zbavuje nejen prachových částic, ale také skutečně škodlivých oxidů dusíku či síry. Pokud ujedete s Miraiem deset tisíc kilometrů, tak vyčistíte tolik vzduchu, který během roku života potřebuje jeden člověk.

Auto se bude v Česku prodávat ve dvou výbavových stupních. Ten základní za 1,7 milionu obsahuje ve výbavě například již dvouzónovou klimatizaci, parkovací kameru, BiLED přední světlomety, devatenáctipalcová kola z lehké slitiny a spoustu elektronických asistentů.

Za stotisícový příplatek je pak k mání výbava Executive, která obsahuje navíc třeba elektricky nastavitelný volant, systém pro aktivní potlačování hluku, adaptivní světlomety, ambientní osvětlení s osmi barvami, či čalounění sedaček ze syntetické kůže.

Tento výbavový stupeň pak lze ještě obohatit o paket VIP za 200 000 Kč, jehož součástí je také třízónová automatická klimatizace, head-up displej, plně automatické parkování, panoramatická střecha, kožené sedačky s perforováním nebo vnitřní zpětné zrcátko s promítáním obrazu z kamery.