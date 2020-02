Společnost DPD, přední přepravce v České republice i v Evropě, pracuje na rozšíření své flotily plug-in dodávek. Momentálně testuje novou elektrickou dodávku Renault Kangoo Z.E. a v blízké době ověří schopnosti také většího modelu Master Z.E. i v náročnějším provozu.

Kangoo Z.E. je první sériově vyráběná elektrická dodávka automobilky a současně leader evropského trhu ve svém segmentu. | Foto: Renault

Do vozového parku společnosti DPD jsou zařazovány především vozy splňující nejnovější emisní normy EURO. Společnost usiluje o co největší zastoupení vozů s alternativním pohonem – nyní je v provozu 12 elektrických a 38 s pohonem CNG. K doručování společnost využívá také elektrokola a nedávno zapojila do ulic Prahy pěší kurýry.

Modernizace flotily je pouze jedním z řady opatření DPD směřujících k celkovému snížení uhlíkové stopy, kterou kompenzuje již od roku 2015 prostřednictvím řady projektů v ČR i zahraničí.