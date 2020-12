Korejská automobilka se rovněž chystá obměnit a rozšířit svoji nabídku užitkových automobilů.

Hned tři novinky představuje v roce 2021 sportovní divize Hyundai N | Foto: Hyundai

Huyndai i20 N, i30 N a Kona N. Všechny tyto tři sportovní vozy hodlá tuzemské zastoupení značky Hyundai uvést na český trh hned v prvních měsících příštího roku. Vyplývá to ze zjištění redakce Automix.cz a Deník.

Na vzhled dvou prvně jmenovaných aut a na další novinky značky z poslední doby se můžete podívat do naší fotogalerie.

Informace o novince i20 N jsme již přinesli. Znám už je také vzhled a technické parametry v Nošovicích vyráběného modelu i30 N. Motoristické nadšence potěší především to, že výkon silnější verze Performance narostl už na 280 koňských sil. Ruku v ruce s tím se zvýšil také maximální točivý moment na výslednou hodnotu 392 Nm. Novinka by také měla lépe brzdit. To díky zvětšení kotoučů vpředu z 345 na 360 milimetrů. Hodnota zrychlení z nuly na stovku klesla o jednu desetinku pod šest sekund.

Třetím "enkem do party" se stane Kona N. V tomto případě si však ale na finální podobu a technická data musíme ještě počkat.

Kromě této specifikace modelu Kona se modelová řada značky rozroste o další dva typy vozů. Tím prvním se stane cenově dostupné malé SUV. Ví se, že bude po technické stránce vycházet z hatchbacku i20, bude mít označení Bayon a vyrábět se bude v Turecku. Více zatím známo není. Koupit si ho budeme moci již v průběhu příštího jara.

Druhou zásadní novinkou bude nový elektromobil. Ioniq 5 je crossover, jehož vzhled se moc neliší od loňského konceptu "45", který do značné míry oslavoval design vozu Pony Coupe z roku 1974.

Špičkové parametry

"Rádi bychom ho v České republice představili už v březnu, pokud to samozřejmě okolnosti dovolí," uvedl generální ředitel tuzemského zastoupení automobilky Martin Saitz.

Tento elektromobil bude na špičkové technické úrovni. Například se počítá s instalaci pohonu pracujícího s napětím 800 Voltů, což mimo jiné umožní velmi rychlé dobíjení. Stejné napětí využívá v současné době zatím jen Porsche Taycan.

Z oblasti elektrických vozů je třeba nepochybně zmínit ještě v Česku vyráběnou plug-in hybridní verzi modelu Tucson. Ta vstoupí na trh již během února.

Příští rok také začne ofenzíva značky Hyundai v oblasti užitkových vozů. Jako první přijde na řadu nová generace střední dodávky H1. Kromě spalovacích motorů bude také k mání jako plug-in hybrid a "čistý elektromobil". Následovat by měla také nejmenší řada dodávek, tedy konkurent pro automobily typu Volkwagen Caddy, Renault Kangoo či Citroën Berlingo.

Hyundai tedy bude pokračovat v podobně rychlém tempu uvádění novinek, jaké nastolila v závěru letošního roku. To brzy po sobě uvedla na trh zejména modernizované provedení vozu i30, novou generaci modelu i20 a SUV Tucson.