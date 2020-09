Automobilka Škoda odhalila v Praze svůj devátý model. Je v pořadí druhý, který jezdí výhradě na elektřinu, ale první s původem v České republice. S Enyaqem se také Škoda po desetiletích vrací k pohonu zadní nápravy.

Škoda Enyaq iV při pražské premiéře | Foto: Radek Pecák

Sportovní design, řada dalších chytrých řešení a dostatek místa na zadních sedačkách i v zavazadlovém prostoru. Takové první dojmy jsem si odvážel po prvním seznámení se s produkční verzí prvního elektromobilu značky Škoda, který se bude vyrábět přímo v hlavním závodě automobilky v Mladé Boleslavi. Bateriový komplet ovšem bude přicházet z továren Volkswagenu v zahraničí.

Celý vůz i se všemi jeho detaily si můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii u článku.

Toto první setkání se uskutečnilo týden před oficiální premiérou v pražské O2 aréně. "V České republice se nebude nabízet verze s nejmenší baterií, začínat budeme s variantou 60," informoval již tehdy mluvčí automobilky Štěpán Řehák. Ta má trakční akumulátor s využitelnou kapacitou 58 kWh a normovaný dojezd 390 kilometrů.

Proto se cenovka vyšplhala nad hranici jednoho miliónu korun. Konkrétně zákazník získá za 1 059 900 Kč automobil s pohonem zadních kol, výkonem elektromotoru 132 KW, točivým momentem 310 Nm, zrychlením z nuly na stovku během 8,7 sekundy a maximální rychlostí 160 kilometrů v hodině. Kvůli lepšímu přenosu točivého momentu jsou na zadní nápravě namontovány širší pneumatiky. Konkrétně při rozměru 21 palců mají vpředu šíři 235 a vzadu 255 milimetrů.

Enyaq iV na délku měří 4 649, šířku má 1879 a výšku 1616 milimetrů. Rozvor má hodnotu 2 765 milimetrů a zavazadlový prostor pojme 585 litrů. Zvětšovat ho lze sklápěním zadních opěradel rozdělených v poměru 40:60. Uprostřed je také velký otvor propoující kufr s kabinou.

Ve výbavě se pak budou, kromě jiných, nacházet i následující prvky: dvouzónová automatická klimatizace, rádio s DAB tunerem, LED světlomety, bezklíčkové odemykání a startování, multifukční kožený volant s vyhříváním, parkovací senzory, zadní parkovací kamera, páčky u volantu umožňující měnit úroveň rekuperace a možnost rychlodobíjení výkonem až 50 kW.

Zdroj: Škoda-Auto

Kromě této verze bude Škoda zákazníkům v České republice nabízet model s větší baterií s dojezdem 510 kilometrů a další tři stupně výkonu až do 225 KW v případě Enyaqu iV RS, a rovněž pohon všech kol. Tyto výkonnější verze mají sice namontovanou největší baterii, ale dojezd je o něco kratší - 460 kilometrů. RS umožní dosažení vyšší maximální rychlosti než u ostatních variant. Na německé dálnici s ním bude možné cestovat tempem až 180 kilometrů v hodině.

Jedna karta na dobíjení všude

Exkluzívní verzí se stane Founders Edition, které se vyrobí 1895 kusů na počest založení firmy před 125 lety. Každý exemplář získá speciální štítek s číslem na volantu. Hlavním rozlišovacím znakem se kromě příslušných označení stane v noci svítící čelní maska. V ní jsou 130 diodami nasvícené vertikální lamely, které ještě protíná horizontální proužek. Ostatní verze mají typickou škodováckou čelní masku vyplněnou černým plastem.

V porovnání s dosud nabízenými typy obsahuje Škoda Enyaq iV některé nové prvky a vychytávky. Například centrální displej vyčnívající nad úroveň horní hrany palubní desky má velkou úhlopříčku 13 palců. Líbí se mi, že přístrojový štít zůstal zakomponovaný v palubní desce a nejedná se pouze o jakýsi tablet trčící směrem vzhůru. Je pochopitelně digitální, avšak jeho úhlopříčka je poměrně malá. To ovšem nejspíše nebude vadit těm, kteří si připlatí za klasický head-up displej promítající údaje na čelní sklo. Mezi příplatkové prvky bude patřit také tepelné čerpadlo určené k vytápění a chlazení interiéru. To pak uspoří při vytápění či klimatizování energii v trakční baterii a zlepší tím dojezd. Ve velkých mrazech v zimě to údajně může být až o třicet procent.

Enyaq iV se stane prvním vozem značky Škoda, který zvládne zaparkovat do úzké řady podélně nebo příčně zaparkovaných vozidel, aniž by řidič musel sedět za volantem. Ovládat ho bude zvenčí pomocí aplikace Škoda Connect App v mobilu. Stejným způsobem pak auto také "vyparkuje". Navíc bude moci řidič auto "naučit" samočinně parkovat díky funkci Trénované parkování. Nejprve na nějakém složitém, ale často používaném místě pro parkování řidič manévr provede sám, ale všechny potřebné úkony si auto uloží do paměti a příště již stejnou trasu absolvuje po zmáčknutí tlačítka samo.

Zdroj: Škoda-Auto

Mezi zajímavé prvky výbavy patří dále středová konzole s odkládacími prostory ve dvou patrech, nové umístění škrabky na led na straně pátých dveří, čistič zašpiněných dobíjecích kabelů nebo ochrana nabíjecího konektoru před poletujícím sněhem.

K ekologickému pohonu ve filozofii značky Škoda náleží také využití ekologických materiálů. Například látka na sedačkách i palubní desce je ze 40 procent tvořena přírodní vlnou, zbytek vláken pak vyrobili z polyesteru z recyklovaných PET lahví.

Enyaq iV bude možné nabíjet u stojanů rychlého dobíjení výkonem až 125 kW, ovšem ve standardní výbavě bude plnění baterie výkonem jen 50 kW. Z takzvaného wallboxu lze baterii díky vestavěné palubní nabíječce 11 kW vůz dobít na plnou kapacitou během šesti až osmi hodin. Samozřejmě lze vůz připojit i ke klasické zásuvce 230 či 400 Voltů.

Na rozdíl od řady jiných elektromobilů, u kterých lze tažné zařízení využít pouze k namontování nosiče na kola, Enyaq iV bude schopen tahat přívěsy až do hmotnosti 1400 kilogramů.

Přestože má automobil v základní variantě koncepci "vše vzadu" pod přední kapotou již nezbylo místo ani pro uložení dobíjecích kabelů. Uživatel tedy bude přední prostor otevírat pouze v případě potřeby doplnění kapaliny pro ostřikovače.

Předprodej vozu začne již 3. září a první kusy zákazníci dostanou na samém počátku příštího roku. V tu dobu již má také, podle ujištění představitelů Škody, fungovat speciální nabíjecí karta MyŠkoda Powerpass, která umožní přístup k drtivé většině evropských dobíjecích stanic.

Druhá karosářská verze s tvarem čtyřdveřového SUV-kupé - se představí v průběhu jara příštího roku.