Stejně jako v případě M5, nová vlajková loď BMW M GmbH bude čtyřkolka s vypínatelným pohonem přední nápravy.

BMW M8 je už za dveřmi a upřímně, po dva roky dlouhé představovací kampani už bylo načase. Pro fanoušky BMW M nové video s Martinem Tomczykem, továrním jezdcem BMW, nepřináší z hlediska designu nic nového. Nicméně byly by tu novinky z oblasti použitých technologií. BMW M v modelu M8 představuje zcela nový digitální přístrojový štít, který doplňují dvě zcela nová tlačítka Setup a M Mode. Tlačítko Setup lze použít k nastavení vozidla, zatímco režim M Mode umožňuje uzpůsobit displeje a asistenční systémy podle požadavků řidiče.



Stisknutím tlačítka M Mode mohou řidiči BMW M8 volit mezi jízdními režimy ROAD a SPORT, zatímco u BMW M8 Competition mají na výběr ještě režim TACK, který je obzvláště zajímavý. Každý ze zvolených režimů ovlivňuje nastavení vozu nejen co se displejů a nastavení podvozku a motoru týče, ale také ovlivňuje funkce asistenčních systémů. Například TRACK deaktivuje v podstatě úplně vše, včetně kontrolního displeje a rádia. To proto, aby se řidič mohl soustředit pouze na jízdu na okruhu.



Kromě tlačítka M Mode se v novém BMW M8 objevuje také nové tlačítko Setup, které umožňuje přímý přístup ke všem dostupným možnostem nastavení pěti parametrů vozu. Stiskem tlačítka se na kontrolním displeji zobrazí menu, které nabídne přehled aktuálních nastavení vozidla. Řidič pak může prostřednictvím dotykové obrazovky nebo ovladače iDrive aktivovat požadovaný režim motoru, podvozku, řízení, brzd a pohonu M xDrive, a to pokaždé velmi jednoduchým způsobem.





Významnou novinkou je také nový brzdový systém, spojující funkce aktivace brzd, posilovače brzd a řízení brzd v jeden kompaktní modul. Integrovaný brzdový systém snižuje hmotnost přibližně o dva kilogramy a pro zvýšení celkové hospodárnosti vozu používá posilovač brzd bez vakua. Požadovaný brzdný tlak je aktivován elektrickým regulátorem, který umožňuje jeho dynamičtější generování a také výrazně rychlejší a preciznější zásahy systému kontroly stability.



Na přiloženém videu se můžete podívat, jak vše funguje.