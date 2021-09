Během prvního tiskového dne autosalonu v Mnichově se ve světových premiérách představila řada vozů. Jen málokterý z nich bude ovšem brzy ke koupi.

Jednou ze světových premiér na IAA v Mnichově je koncept Volkswagenu ID.Life | Foto: Radek Pecák

I když Dacia není v Německu zdaleka tak úspěšná jako třeba u nás, každý návštěvník mnichovského autosalonu se s jejím novým modelem Jogger musel seznámit ještě dříve, než prošel do výstavního areálu. Rumunská automobilka totiž jeden ze svých stánků (druhý pak má v centru města na veřejném prostranství) umístila před hlavní vchod do výstaviště.

Na to, jak to vypadalo, a jak vyhlížela auta vystavovaná uvnitř, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Samozřejmě jsem neodolal a automobil, který jsem zatím mohl vidět jen na fotografiích, jsem si důkladně prohlédl. A pochopil jsem, proč i největší z nabízených modelů této značky může být k dostání s cenovkou pod hranicí 400 000 Kč.

Důvodů je řada. Mezi ně ale patří například důsledné využívání dílů i celých částí vozů, které již byly zkonstruovány dříve. Třeba právě Jogger má přední část ze Sandera. Dalším důvodem je to, že se nepouští do zbytečně drahých a složitých prvků výbav. například sedačky ve třetí řadě se ještě dají jak překlopit, tak také vyjmout, ty ve druhé řadě už ale můžete jen překlopit směrem dopředu. A konečně - daří se jejím lidem nacházet překvapivé úspory. Například na Joggeru na jeho zadní partii zcela chybí logo automobilky a plastická písmena vyjadřující název vozu. Slova Dacia a Jogger jsou pouze natištěna odlišnou barvou.

Jinak je tento autosalon samozřejmě hlavně o elektromobilitě. Ve světové premiéře se tu prezentovaly jak luxusní čistě elektřinou poháněné vozy (Mercedes-Benz EQE), tak i lidovější (Renault Mégane E-Tech) a množství konceptů pro bližší i vzdálenější budoucnost.

Již brzy se například dočkáme sériové verze Hyundai Ioniq 6, což je sedan s oblými tvary, malého elektrického SUV Smart a naopak gigantického Maybachu. Naopak o trošku delší čas na přípravu bude ještě potřebovat Volkswagen, aby připravil produkční verzi konceptu ID. Life.

U tohoto vozu se chci ještě trošku pozastavit, neboť podobné parametry a stejnou techniku jako tento budoucí Volkswagen ID.2. získá v roce 2025 také nová malá elektrická Škodovka. Připomínám tedy, že měří na délku 409 a na výšku 160 centimetrů a má elektromotor s výkonem 234 koňských sil, který roztáčí přední kola. V tom je změna oproti dosud používané koncepci u platformy MEB, která se používala primárně pro auta s pohonem zadní nápravy. Zrychlení z nuly na stovku činí pouze 6,9 sekundy.

Na voze jsou použity netradiční materiály i řešení. Například střechu tvoří textil se vzduchovými kapasami a po oddepnutí zipu ji lze sundat. Totéž platí o přední kapotě.

Auto má ve svých útrobách zabudovánu baterii s kapacitou 57 kWh, což má vystačit na dojezd 400 kilometrů. Cenovka má být, podle slibů představitelů Volkswagenů, na úrovni 20 000 eur (tedy něco málo nad půl milionem korun).