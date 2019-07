Auto bude patřit mezi nejmenší modely crossoverů. Jako základ využije techniku Volkswagenu Polo.

Německé automobilce stále nestačí počet crossoverů a SUV, které ve svém portfoliu nabízí. Na silnice by se proto měl do roku 2021 dostat další model, který bude určen exkluzivně pro evropský trh. Auto má vycházet z Volkswagenu Polo. Znamená to tedy, že použije platformu MQB.

Vzhledem k tomu, že je jeho premiéra ještě v daleké budoucnosti, nejsou k dispozici přesnější informace. Zahraniční média ale tvrdí, že by se designéři nového crossoveru měli inspirovat konceptem Taigun, který se představil zhruba před dvěma lety. Dává to smysl, auto si musí být s ostatními Volkswageny podobné.

Zajímavostí jsou i dohady o použitém pohonu. Přední kola vozu (4x4 se bezesporu nechystá) bude roztáčet jak benzinový tříválec, tak modernější systém v podobě hybridu nebo dokonce elektromobilu.

Společná technika s Polem znamená také stejné místo vzniknu. Nový malý crossover by se měl vyrábět ve španělské továrně ve městě Lanbaden nedaleko Panplony. Tam se už od roku 1984 staví právě Polo. Loni brány továrny opustilo 272 tisíc nových aut.