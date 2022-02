Divize Volkswagen Užitkové vozy uvádí, že nový "čistý" elektromobil bude mít praktické stejné vnitřní rozměry jako současný Transporter T 6.1

Poslední kamufláž vozu VW ID. Buzz před odhalením | Foto: Volkswagen Užitkové Vozy

Už jen málo tajemství si schovává elektromobil Volkswagen ID.Buzz pro svoji premiéru, která je naplánována na devátý březnový den. Nyní automobilka oznámila, že auto se bude dodávat na trh s pohonným elektromotorem s výkonem 150 kW. Ten bude umístěný vzadu a zajistí roztáčení kol zadní nápravy.

Snímky v galerii zatím vůz zachycují s maskováním.

Jak osobní, tak rovněž nákladní verze ID. Buzz přijdou letos na trh s vysokonapěťovou lithium-iontovou baterií o nominální kapacitě 82 kWh (využitelná kapacita 77 kWh). Maximální rychlost je elektronicky omezena na 145 km/h. Oficiální hodnoty dojezdu zatím nejsou k dispozici.

Elektromotor totiž dosahuje maximálního točivého momentu 310 Nm již od rozjezdu a uložení baterie hluboko v sendvičové podlaze znamená velmi nízké těžiště. Další výhodou plynoucí z použité platformy je průměr otáčení jen o málo přesahující 11 metrů.

Varianty ID. Buzz a ID. Buzz Cargo se standardním rozvorem (2988 mm), které budou představeny v letošním roce, jsou dlouhé jen 4712 mm. Jsou tak bezmála o dvacet centimetrů kratší než model T 6.1, ale rozvor je s rozdílem pouze dva milimetry stejný jak u nového elektromobilu, tak u Transporteru.

Větší vnitřní prostor než v Transporteru

Minibus ID.Buzz s velkorysým prosklením po celém obvodu je vysoký 1937 mm. Dodávka pak dosahuje o jeden milimetr výše, neboť její podvozek je lehce upravený.

Oba modely ID. Buzz jsou široké 1985 mm (bez zpětných zrcátek); nový model je tedy o 81 mm širší než T6.1. S ráfky o rozměrech 18 až 21 palců jezdí nová modelová řada na velkých kolech (průměr 750 mm).

Pětimístný ID. Buzz pojme i při obsazení všech sedadel až 1121 litrů zavazadel. Maximální objem nákladového prostoru modelu ID. Buzz Cargo, který je za dělicí stěnou, přesahuje 3,9 m3.

Volkswagen tento vůz vybaví také funkcí obousměrného dobíjení. To znamená, že například ve dne bude moci automobil připojený k domovní rozvodné síti čerpat do své baterie elektřinu vyrobenou solárními články na střeše a večer pak dodávat proud zpět do domu pro napíájení nejrůznějších spotřebičů.

Auto bude uvedeno na evropský trh v letošním září.