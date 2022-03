Ikonický minibus Volkswagen se vrací. Ovšem už jezdí na elektřinu

Volkswagen odtajnil vzhled vozu, který do značné míry navazuje na kultovní Transporter ze začátku druhé poloviny minulého století.

VW ID.BUZZ | Foto: Volkswagen

Sympatický „kukuč“, minimální přední převis a velkorysý prostor pro cestující a náklad. To vše charakterizuje právě odtajněný model Volkswagen ID.Buzz, který vstoupí na trh ještě letos. Jedná se o zatím největší elektromobil koncernu Volkswwagen, který vznikl na technickém základě platformy MEB. Kterou využívá třeba také Škoda Enyaq. Volkswagen při premiéře informoval, že vůz jak v osobní, tak rovněž v užitkové verzi s plechovou skříní bude mít poháněna zadní kola. Do elektromotoru s výkonem 150 kW (204 koňských sil) bude proudit elektřina z vysokonapěťové baterie s využitelnou kapacitou 77 kWh. Baterii bude možné dobít střídavým proudem výkonem až 11 kW, v případě připojení k rychlodobíjecí stanici se stejnosměrným proudem pak půjde využít výkon až 170 kW. To znamená, že z pěti na osmdesát procent se sada akumulátorů dobije za rovných třicet minut. Maximální rychlost, kterou je vůz schopen vyvinout, činí 145 kilometrů v hodině. Volkswagen se chlubí, že při délce, která činí jen 4712 milimetrů, bude uvnitř k dispozici nebývale velký prostor pro cestující a jejich zavazadla. Je to také díky rozvoru, který je bez dvanácti milimetrů rovné tři metry. Za dvěma řadami sedaček, na které se může posadit pětice lidí, je k dispozici zavazadlový prostor s kapacitou 1121 litrů. Po sklopení druhé řady sedaček pak vzroste až na hodnotu přesahující 2200 litrů. Nákladní verze bude disponovat prostorem pro náklad s objemem až 3,9 m³ a podlahová plocha umožňuje umístění dvou europalet. Hmotnost nákladu může dosáhnout až 650 kilogramů. Pře nákladovým prostorem se budou nacházet sedačky pro tři (případně dva cestující). Automobil se bude vyrábět v Hannoveru a předprodej bude spuštěn na vybraných trzích již v červnu. Příští rok se pak dostane na trh také verze s dlouhým rozvorem.