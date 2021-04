Automobilka Hyundai ukázala produkční verzi vozu, který vychází z již šest let starého koncepčního automobilu.

Hyundai Santa Cruz | Foto: Hyundai

Přesně 4971 milimetrů měří na délku nový model značky Hyundai. Ve světě pick-upů to není úplně moc. Však také model Santa Cruz nemá plnit roli pracanta na poli nebo v lese. Určený je především pro trávení volného času obyvatel měst.

Prohlédnout si ho můžete v naší fotogalerii.

Korejská automobilka se v tiskové zprávě spojené s představením vozu zaměřuje na praktické detaily. Těmi jsou například dvojitá podlaha nákladového prostoru a úložné boxy, které se zpřístupní po odklopení druhé řady sedaček v kabině. Přístup na ložnou plochu s délkou jen 132 centimetrů usnadní schůdky na straně nárazníku.

Interiér kabiny také daleko více odpovídá klasickým osobním vozům než užitkově zaměřeným automobilům. Standardem bude například osmipalcový centrální displej pro ovládání multimediálního systému. Za příplatek pak bude dokonce desetipalcový.

Terénní schopnosti však zůstanou. Vůz dostane pohon všech kol a dokonce uzávěrku mezinápravového diferenciálu.

O tom, že je to auto primárně určené pro severoamerický trh, svědčí aktuální nabidka motorizací. Buď bude možné atmosféricky plněný čtyřválcová zážehový agregát se zdvihovým objemem válců 2,5 litru nebo stejný motor, ovšem doplněný o turbodmychadlo. V takovém případě pak řidič dostane k využití 275 koňských sil.

V každém případě bude agregát spojen s osmistupňovou automatickou převodovkou.

A jak to je s odpovědí na otázku v titulku? Není to v žádném případě vyloučené. Rozhodně hodně stylový bude také elektrický pick-up Tesla Cybertruck. V jeho případě rozhodně nikdo nepočítá s jeho využitím v extrémním terénu. Ta by asi obtížně hledal místo k dobití svých baterií.

A proč by mohla být v tomto směru úspěšná zrovna značka Hyundai? Stačí si vzpomenout na to, že právě korejské automobilky Kia a Hyundai byly na přelomu tohoto tisíciletí jedněmi z prvních značek, které veřejnosti nabídly cenově dostupná SUV.