Značka AMG, která před 55 lety vznikla jako garážový úpravce sériových Mercedesů, získává v hierarchii struktur německé prémiové značky stále důležitější roli. Řadu jejích současných modelů jsme mohli vyzkoušet na prezentaci na jižní Moravě.

AMG SL je dnes poměrně univerzálním autem | Foto: Mercedes-Benz

To auto vypadá na první pohled docela nenápadně. Je to sice luxusně vyhlížející mohutné čtyřdveřové luxusní kupé, ale to, že se jedná o historicky nejsilnější automobil s logy AMG by asi hádal málokdo. Dokonce ani ten, kdo ví, co v řeči značky AMG znamená číslo 63, které lze nalézt na zádi.

Toto auto, stejně jako nový Mercedes-AMG SL si můžete prohlédnout v komentované fotogalerii u článku.

Jenže faktem je, že řidič tohoto vozu, do jehož názvu AMG GT je přidán ještě výraz S E Performance, může využít potenciál 843 koňských sil a až skoro nepředstaitelných přibližně 1400 Newtonemtrů. Přesný údaj prý fakticky spočítat nelze. Větší část síly zajišťuje spalovací agregát, což je klasický čtyřlitrový přeplňovaný osmiválec, 204 koní pak přidává elektromotor namontovaný u zadní nápravy. Napájí ho baterie, kterou je dokonce možné dobíjet ze zásuvky.

Ovšem, energie v ní by vystačila pouze na 12 kilometrů čistě elektrické jízdy. Baterie je na poměry obvyklé pro toto zařízení, nezvykle lehká - má hmotnost pouze 89 kilogramů. Ovšem i tak zasahuje do zavazadlového prostoru, kde vytvořila jakýsi schůdek. Objem je tak menší. Kdo tedy potřebuje v takovémto voze převážet velké předměty, ten se bude muset spokojit s "obyčejným" AMG GT 63 bez elektrického dopingu.

Smyslem tohoto typu plug-in hybridu, jak zdůrazňuje manažer značky AMG v Česku Josef Hlávka, není v žádném případě snižování emisí CO2. Můžete rovnou zapomenout na to, že byste na něj mohli získat "elektrické" registrační značky.

Vyjíjeli ho totiž také specialisté na vozy F1. Proto má tento akumulátor chlazený každý článek zvlášť a je schopen se extrémně rychle vybíjet i nabíjet. "Hlavní myšlenkou je to, aby řidič měl za každé situace k dispozici plný výkon a ne pouze částečný, jak tomu bývá u jiných plug-in hybridů," vysvětluje Hlávka. K tomu, aby se přece jen nějaké to palivo a energie ušetřily, slouží dvourychlostní převodovka u tohoto zadního elektromotoru. Dvojka se ale řadí obvykle až v nějakých 140 až 150 kilometrech v hodině.

Faktem je, jak jsem mohl vyzkoušet na silnicích na jižní Moravě, že síla tohoto soustrojí je po sešlápnutí plynového pedálu naprosto extrémní. Navíc je nástup točivého momentu stejně tak drtivý jako v silných elektromobilech s pohonem všech kol. Na to, abych se díval na hodnoty spotřeby i toku energií, jsem při krátkém jízdním seznámení neměl čas. Snad někdy příště.

V modelu SL přibyly sedačky

Stejně tak pouze několik desítek minut jsem mohl tentokrát řídit nové "eselo". Tato generace má řadu zásadních novinek. Například je to první Mercedes SL vytvořený na základě speciální platformy od divize AMG. Karosérie je z hliníku, střecha pak plátěná. Elektromotory ji umí zdvihnout za 15 sekund. Stejně dlouho pak trvá složení. Se střechou lze manipulovat i při jízdě - do tempa 60 kilometrů v hodině.

I s nasazenou střechou, jak jsem se mohl přesvědčit, vypadá auto stále velmi elegantně. Pokud ji sundáte, tak dovnitř nefouká ani v dálničních rychlostech. Tato generace má i dvě zadní sedadla. Se svojí výškou 186 centimetrů jsem pokus posadit se na ně vzdal. Děti byste tady ale po určitý kratší čas svézt mohli.

Ani na nerovných silnicích se rám čelního skla či nějaká jiná část vozu nevlní. Je znát extrémní tuhost konstrukce. To samozřejmě napomáhá, pokud se chcete v zatáčkách svézt trošku rychleji. V zatím nejsilnější nabízené verzi 63 s 585 koňskými silami a 800 Newtonmetry točivého momentu (právě tu jsem zkoušel) jsem pochopitelně neměl dojem nedostatečné akcelerace. Líbily se mi také bleskurychle reagující brzdy a shopnost auta stáčet se do oblouků. Tomu napomáhají také řiditelná kola na zadní nápravě.

V odpolední části dostaveníčka s modely AMG jsem si mohl vyzkoušet také další vozy. Převážně ale jen na vodou kropené kluzné kruhové ploše kde jsem se společně s kolegy snažil přimět třeba "čistokrevnou" zadokolku C63 k dlouhému řízenému driftu. Bohužel to většinou byly nepříliš zdařilé pokusy. Snad bude ještě příležitost…