S novými Octaviemi RS jsem mohl během novinářské jízdní prezentace ujet na silnicích v okolí Mladé Boleslavi první desítky kilometrů. Vyzkoušel jsem verzi lifback se zážehovým motorem a manuální převodovkou a následně kombík s pohonem všech kol, dieselem a automatem.

První novinářské jízdní testy nové Octavie RS se odehrávaly na tuzemských silnicích | Foto: Škoda Auto

Také obcí Sněhov, v jejímž okolí již příznačně ležel sníh, jsem projel během prvních seznamovacích jízd s novou generací Octavie RS. Ta je v pořadí již čtvrtá a tento model se v nabídce značky Škoda drží přesně dvacet let.

Zajímavé je, že poptávka zákazníků po této verzi nejdůležitějšího modelu mladoboleslavské automobilky neustále roste. První generace se prodalo 18 tisíc kusů, té druhé pak 88 tisíc a třetí se v autosalonech předalo 173 000 kusů. Lidé ze Škody předpokládají, že po skončení plánovaného přibližně sedmiletého životního cyklu tohoto automobilu by statistiky poprvé mohly ukázat překonání dvousettisícové hranice. Pomoci k tomu má také nový typ pohonu pro tento vůz, což je plug-in hybrid.

S ním jsem měl tu čest již dříve, nyní jsem se tedy zaměřil na zkoušení verzí se zážehovým a vznětovým motorem. I když zákazníci dříve ze zhruba 70 procent volili "ereso" s karosérií kombi, v současné generaci by se mělo zastoupení liftbacků na celkových prodejích zvýšit. Proto jsem pro první jízdu zvolil právě tento vůz. Pod kapotou pracoval zážehový přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec, jehož výkon činí 245 koňských sil.

Manuální převodové ústrojí má šest stupňů a točivý moment se v tomto případě přenáší výhradně na přední kola. Aby se to žádoucím způsobem dělo i v zatáčkách, montují dělníci v Mladé Boleslavi na přední nápravu také elektrohydraulický závěr předního diferenciálu, který umožní "poslat" na kolo v záběru točivý moment až 1600 Nm. (Pro zajímavost - je to zhruba třikrát tolik než čistě elektronický systém pracující s přibržďováním protáčejícího se v oblouku nadlehčeného vnitřního kola).

V zatáčkách kolem Malé Skály jsem si ověřil, že je to skutečně dobrá vychytávka. Octavia RS se díky ní do ostrého oblouku "skládá" skutečně ochotně. Vzhledem k celkové charakteristice vozu (větší rozměry, komfortnější odpružení a podobně) to sice není úplně stejné, jako v případě třeba modelů španělské značky Cupra, přesto to však řidiče bude bavit.

Žádné výhrady jsem během hodinového seznámení s tímto vozem neměl k řízení, ani k řazení. To je tradičně přesné. Páka se ve vymezených drahách pohybuje hladce, ale s přiměřeným odporem.

Velmi nadšený jsem byl v testovaném exempláři ze sedaček. Jednalo se o příplatkovou verzi čalouněnou kombinací kůže-alcantara. Jsou dostatečně rozměrné v oblasti sedáku i opěradla a navíc vypadají skvěle. V tomto konkrétním voze byl materiál na sedadlech i na dalších částech interiéru prošit stříbrnou nití. I nadále je ale k dispozici také červené prošívání.

Diesel je také rychlý…

Na další půlhodinku jsem přesedl do kombíku s dvoulitrovým turbodieselem, automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Konkrétně tuto kombinaci volilo dosud jen čtrnáct procent zákazníků. Faktem je, že se jedná o naprosto univerzální vůz. Výkon dvou stovek koní je naprosto dostačující a dokonce v disciplíně zrychlení z nuly na stovku se tento vůz vyrovná variantě se zážehovým agregátem. Zvládne to za méně než sedm sekund.

Absence výše zmíněného uzávěru diferenciálu je samozřejmě v zatáčkách projížděných vysokou rychlostí znát. Nedotáčivost už je poměrně citelná. Kladem bude určitě sportovní. I při využívání potenciálu agregátu v kopcovitém terénu nepřesáhla spotřeba na testovací trase hranici osmi litrů.

I nadále tak bude rovněž u nás dieselovou octavii (prodává se pochopitelně také s pohonem pouze předních kol, ale výhradně s automatickou převodovkou) volit největší část zájemců o Octavii RS. Dosud podíl činil 57 procent.

Nejžádanější barvou je poměrně překvapivě černá, následuje modrá a bílá. Kromě České republiky, kde je ze sta prodaných octavií osm ve verzi RS, jsou největšími trhy pro tento vůz ještě Německo, Velká Británie, Švýcarsko a Rakousko.

Kromě verzí RS představovala Škoda při této akci novinářům také nové provedení Scout. O něm přineseme samostatný článek.