Na výběr je celkem 11 sad, které se zaměřují na sport, terén, kynologii nebo děti.

Doplňky pro SUV Aston Martin DBX | Foto: Aston Martin

Britská automobilka Aston Martin až doteď stavěla hlavně luxusní supersporty. Letos v prosinci ale ukáže své první SUV v historii. Model s označením DBX bude bezesporu také nejpraktičtějším modelem z Gaydonu. Auto nabídne kufr s kapacitou 632 litrů. I proto výrobce počítá s jeho zapojením v každodenním životě uživatelů.

Aston Martin nabídne celkem 11 sad příslušenství, které jsou zaměřeny na určité odvětví. Základem je balíček Touring, který zahrnuje tři luxusní cestovní zavazadla z hnědé kůže s logem automobilky. V paketu jsou i další úložné prvky do kabiny a uzamykatelné přihrádky namontované pod přední sedadla. Samostatně se pak dají dokoupit třeba dětské sedačky.

Ten, kdo by chtěl ve svém novém SUV od Aston Martinu vozit psy, měl by sáhnout po balíčku s názvem Pet. V něm najde nástroje na mytí zvířat, divider, ochranu zadního nárazníku proti poškrábání a tašku, do které pohodlně sbalíte další drobnosti pro vašeho čtyřnohého mazlíčka.

Na zimu se zase zaměřuje paket Snow. Ten obsahuje rakev na lyže, vak s ohřívákem na boty a dokonce i sněhové řetězy. Balení Field Sport má zase držák na pušku. V nabídce jsou i další doplňky pro cyklisty a sportovce. Pokud si budete DBX pořizovat, Aston Martin vám s radostí všechny dostupné balíčky odprezentuje.