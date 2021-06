Verze Sportline je od klasického Enyaqu iV dobře rozpoznatelná. Navíc má upravený podvozek vylepšující jízdní vlastnosti a dostatený výkon. Za pohon všech kol se připlácí poměrně přijatelných 75 000 Kč.

Enyaq iV Sportline je první sportovně orientovaný elektromobil značky | Foto: Škoda Auto

Vrcholem v nabídce vozů Enyaq iV bude verze RS. Té se ovšem dočkáme až za několik měsíců. Zatím mladoboleslavská automobilka nabídne zájemcům o sportovnější svezení v autě s elektrickým pohonem nabídne verzi Sportline.

Prohlédnout si ho můžete v naší komentované fotogalerii.

Ta se odlišuje od klasického Enyaqu tím, že má lakované všechny spodní části karosérie. Tedy i ty, které má naopak běžná verze tohoto vozu černé. Naopak jsou potom na přídi prvky z černého leského plastu. Stejný vzhled mají potom také zpětná zrcátka a lemy bočních okének.

Uvnitř najdete sportovní sedačky, které mají v opěradle integrovanou opěrku hlavy. Sportovní vyznění dotváří lišty v karbonovém dekoru, černé potahy. stříbřité nitě prošívání, tříramenný volant a hliníkové pedály.

Z hlediska jízdních vlastností je asi nejdůležitější snížení podvozku. Příď je u verze Sportline blíže k zemi o 15 milimetrů, záď pak o 10. Oproti standardním verzím Enyaqu se za Sportline připlácí osmdesát tisíc Kč. Kromě výše zmíněných designových záležitostí pak vlastník takového vozu získá navíc Matrix LED přední světla, dvacetipalcová kola, ostřikovače světlometů nebo vyhřívání volantu. Ještě také třeba volič jízdních režimů.

Nejvýkonnější dostupná verze Enyaqu iV Sportline je ta s označením 80x. Číslo signalizuje přítomnost největší dostupné vysokonapěťové baterie, písmeno X zase přítomnost druhého pohonného elektromotoru. Ten je umístěn na přední nápravě a dohromady s tím základním vzadu poskytují výkon 195 kW - tedy 265 koňských sil. Točivý moment je také úctyhodný - plných 425 Nm.

Ve většině jízdních situací se k pohonu využívá především synchronní elektromotor s permanentními magnety umístěný na zadní nápravě. Ten disponuje výkonem 150 kW (204 koní), maximálním točivým momentem 310 Nm a maximálními otáčkami 16 000 min-1.

Na přední nápravě se pak nachází asynchronní elektromotor. Ten disponuje výkonem 80 kW*, největším točivým momentem 162 Nm a maximálními otáčkami 13 500 min-1. Vyznačuje se krátkodobou přetížitelností a nízkými ztrátami při tření. Je tedy ideální ke krátkodobému boostu. Právě díky tomu, že se využívá jen krátkodobě, v podstatě nezvyšuje spotřebu vozu. I když sama jeho hmotnost kolem 90 kilogramů něco znamenat musí.

Rozbité vozovky mu nevadí

Ještě krátké dovysvětlení k tomu, co to znamená krátkodobá přetížitelnost: Nejvyšší maximální výkon 265 koní je možné využívat nejdéle 30 sekund. A to ještě za podmínky, že teplota vysokonapěťové baterie je v rozmezí 23-50 stupňů Celsia a baterie je v daný okamžik nabitá na více než 88 procent.

Zmíněný pětisetkilometrový dojezd není utopie, jak jsem si ověřil během asbolvování testovacího okruhu po silnicích nižších tříd ve středních Čechách. Vyrážel jsem na něj s Enyaqem iV 80x s plně nabitou baterií. V cíli jsem pak z palubního počítače odečetl průměrnou spotřebu 15,9 kWh na sto kilometrů. V baterii v tu chvíli zbývalo ještě 81 procent elektřiny. Tuto trasu jsem ovšem absolvoval spíše výletním tempem (průměrnou rychlostí 55 kilometrů v hodině) a v režimu Normal, který ponechává přední elektromotor téměř neustále v nečinnosti.

Během jízdy po druhém okruhu, jsem už zapnul režim Sport a snažil se jet na často velmi úzkých a proděravělých silnicích sportovním tempem. Spotřeba pak narostla na průměrných 26,5 kWh. Na ujetí 55 kilometrů jsem spotřeboval 18 procent energie z baterie.

Přes snížený podvozek nepůsobil Enyaq Sportline na nekvalitních silnicích nepohodlně. Jen se při zapadnutí některého z kol přední nápravy do díry ozývaly od podvozku kovové rány. Ve zvolené stopě však přesto vůz zůstával jistě a neochvějně.

S vyšší hmotností vozu je nutno počítat při zpomalování před zatáčkami. Brzdová soustava má s dvě tuny vážícím vozem co dělat.

Kromě této testované verze si můžete Enyaq Sportline ve verzi "zadokolka". Varianta Sportline iV 60 je vybavena elektromotorem s výkonem 132 KW a menší verzí trakční baterie, Sportline iV 80 pak pohání agregát s výkonem 150 kW. Prvně jmenovaný vůz se dá u dealera Škody pořídit od 1 152 900 Kč, silnější provedení je o třicet tisíc dražší. Enyaq iV 60 lze nabíjet maximálním výkonem 100 kW, "osmdesátka" umožňuje 125 kW.