Tuzemské zastoupení luxusní francouzské automobilové značky DS začíná nabízet zákazníkům nový sedan DS9. Ceny začínájí na úrovni 1 325 000 Kč.

Sedan DS9 (2021) | Foto: DS 9

Elelgantní přirozené tvary má nová limuzína s označením DS 9, která právě vstoupila v Česku na trh s novými osobními auty. Její rozměry (délka činí 493 centimetrů) ji opravňují k zařazení do třídy luxusních sedanů. Přesto designéři použili několik netradičních řešení a prvků. Například kapotu půlí na dvě poloviny (jako v dobách, kdy se ještě otevíralo každé její křídlo zvlášť) kovová lišta se speciálním dekorem.

Vůz si detailně můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Navíc samozřejmě nesmějí chybět odkazy na slavný vůz DS 19 z roku 1955. Ten připomínají lišty ve tvaru kornoutků na okrajích střechy, které byly typickým znakem legendárního sedanu. Nyní byly upraveny a byla do nich zasazena nová boční obrysová světla, společně vytvářejí typický znak DS 9.

Uvnitř pak jsou použité prvky, které jsou již typické pro tuto zatím ještě stále velmi mladou značku. Tedy například skleněné krystaly. Pohodlí umocňuje použitá nejkvalitnější kůže, masáží sedačky či speciální skla tlumící hluk.

DS 9 je v první fázi nabízen s plug-in hybridním pohonem E-Tense s celkovým výkonem 225 k, tvořeným benzínovým turbo motorem PureTech (180 k) a elektromotorem (110 k), který dokáže díky baterii 11,9 kWh ujet 46–50 km (dle protokolu WLTP) v režimu s nulovými emisemi. Emise CO2 se v závislosti na výbavě pohybují od 35 do 37 g/km, homologovaná spotřeba ve smíšeném cyklu WLTP je 1,5 l/100 km.

Elektromotor s osmistupňovou automatickou převodovkou může dosáhnout maximálního výkonu 110 k. Používá se při rozjíždění, ke zvýšení akcelerace při jakékoli rychlosti a pro jízdu v režimu s nulovými emisemi až do 135 km/hod. Při nastartování se vždy automaticky spustí elektrický režim, doplněný hybridním režimem, který automaticky řídí jednotlivé druhy energie. Vůz jede ve 100% elektrickém režimu, ve 100% benzínovém režimu, nebo v režimu, který oba módy kombinuje, pokud to situace vyžaduje nebo si to řidič zvolí.

Jediný klasický spalovací motor

Nabídku brzy doplní dva další plug-in hybridní motory E-Tense, jeden o výkonu 360 k pro inteligentní pohon všech 4 kol, který byl vyvinut společně s divizí DS Performance. Tyto vrcholné verze se dotvářejí ve Francii, kam musí nejprve doputovat z čínské továrny. V té se dělají karosérie a montují méně výkonné varianty modelu DS 9. Francouzi doplní na zadní nápravu další elektromotor, namontují jiné brzdy a upraví spalovací motor pro výkon 200 koňských sil. Standardně totiž tato jednotky poskytuje o dvacet koní méně.

Postupně se začne nabízet ještě další plug-in hybrid s výkonem 250 k pro pohon 2 kol s rozšířeným dojezdem. Prozatím je také v nabídce benzínový motor PureTech o výkonu 225 k. Všechny modely jsou dodávány s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Nejlevnější je právě varianta se spalovacím motorem motorem PureTech 225 EAT8. Ta přijde na 1 325 000 Kč za verzi Performance Line s. Cena vrcholné plug in hybridní verze E-TENSE ve výbavě Rivoli s pohonem 4x4 a výkonem 360 koní je 1 875 000 Kč.

Skutečně atraktivní pro zájemce o vozy DS je poskytovaná kompletní péče na pět let. Všechny modely DS, včetně DS 9, jsou totiž v ČR prodávány se servisní péčí Free Drive na 5 let zdarma. Ta zahrnuje nejen 5-ti letou tovární záruku, ale i všechny předepsané pravidelné servisní prohlídky a také výměnu případných opotřebených dílů (brzdové destičky, olej či filtry).