Ze všech značek, které patří do porftolia italsko-amerického koncernu FCA, a které se prodávají v České republice, má v příštích letech největší šanci zásadně zvýšit objemy prodejů americký Jeep, V rozhovoru pro Deník a Automix.cz to uvedl obchodní ředitel značek Fiat, Jeep, Alfa Romeo a Abarth pro Českou republiku Vít Pěkný.

Pick-up Jeep Gladiator | Foto: Jeep

Jestliže v současnosti v České republice značka Jeep prodává kolem tisícovky svých nových vozů ročně, v řádu několika příštích let by to mohl být dvojnásobek. Přesvědčen je o tom obchodní ředitel značek Fiat, Jeep, Alfa Romeo a Abarth pro Českou republiku Vít Pěkný.

Podle něho k tomu napomůže několik skutečností. Jednou z těch nejzávažnějších je rozšíření současné modelové řady. Připravuje se totiž jednak menší model, než je současný Renegade, tak i větší než je Grand Cherokee.

"Už teď činí více než polovinu z celkového objemu menší modely Renegade a Compass, přesto se stále setkáváme se zakořeněnou představou mnoha lidí, že Jeepy jsou velká, robustní a drahá auta. To chceme změnit," tvrdí Pěkný.

Zdroj: FCA

Současně ale upozorňuje na to, že v současné době by právě ti, kteří touží po bytelných vozech třeba i s pohonem všech kol, neměli příliš váhat. "Netýká se to samozřejmě třeba Wrangleru, ale v malých modelech se postupně stálý "železný" pohon 4x4 vymění za pohon všech kol za pomoci elektromotorů," vysvětluje.

Poctivého "železa" ubyde

Stejně tak dožívají naftové motory. Týká se to třílitrového šestiválce v Grand Cherokee a například v modelu Wrangler se už čtyřválec 2,2 CRDi pouze doprodává. Do budoucna zůstanou pouze zážehové agregáty.

Také Jeep se podle Pěkného neubrání přicházející vlně elektrifikace. Nejprve, již v letošním létě, se pohon typu plug-in hybrid začne nabízet ve vozech Renegade a Compass, později přijdou další.

Dobrou zprávou pro zájemce právě o Compass je, že se jeho produkce přestěhuje do Evropy, což zkrátí dodací lhůty. Navíc budou moci zájemci získat verzi s pohonem pouze předních kol rovněž s automatickou převodovkou, dož dosud nebylo možné.

Nejbližší velkou novinkou pro Jeep bude uvedení modelu Gladiator, což je pick-up odvozený od modelu Wrangler. "V tuto chvíli se to posunulo na jaro 2021," uzavírá Pěkný.