V naší rezenci jsme posuzovali rovněž komfortní projev vozu s automatickou převodovkou, pohonem všech kol a kultovním turbodieselem TDI.

Vůz je určený do nepohody a v takových podmínkách jsme ho také testovali | Foto: Radek Pecák

V roce 2009 vstoupila značka Škoda do sféry sportovně-užitkových vozů. Model Yeti se od konkurentů lišil také designem, což byl na konzervativně zaměřenou automobilku poměrně odvážný počin.

Nakonec se sice ukázalo, že doplněná kulatá světla na přídi každý zákazník “neskousne”, a tak o ně vůz při faceliftu přišel, ale to už je jiný příběh. Já jsem si pro test z nabídky Auto ESA vybral exemplář vyrobený v roce 2012, a tedy s původním designem. Od té doby stihl podle údajů na tachometru ujet 120 000 kilometrů.



Auto, které pohání dvoulitrový čtyřválcový turbodiesel s výkonem 140 koní, bylo v době svého vzniku vybaveno nadstandartně. Ve výčtu položek výbavy je například pohon všech kol, automatická převodovka, dvouzónová klimatizace, panoramatická střecha, vyhřívané sedačky, mlhovky, střešní ližiny a dokonce také navigace. Toto všechno vyhoví rovněž kupujícím nových vozů v současné době, pokud ovšem ke své jízdě nepotřebují pomoc asistenčních systémů.

Bohatá výbava, stejně jako bezvadný vzhled exteriéru a interiéru odůvodňovala cenovku 295 000 Kč, za kterou auto nyní Auto ESA nabízí. Jedinou vadou na kráse, které jsem si všiml, byl ošoupaný kožený povrch volantu a zřejmě cigaretou propálený potah na jedné zadní sedačce.

Pro tento článek jsem hledal automobil, který je vhodný nejen pro ježdění na horách, a tudíž na sněhu a ledu, ale má dobré jízdní vlastnosti rovněž na silnicích rozmanitých kvalit a lze s ním projet například lesní cestou na chatu. V takových případech je samozřejmě k nezaplacení pohon všech kol. To není v případě modelu Yetu samozřejmost.

“Asi 60 procent ojetých vozů Yeti má pohon předních kol,” vysvětluje Filip Kučera z Auto ESA. Ten, kdo hledá pohon 4x4, měl by se pak podle něho měl zaměřit na silnější motory 2.0 TDI 103 a 125 kW.

“Automobilka také dodávala vozy 4x4 s benzínovými motory 1.8 TSI 118 kW. Těch je ovšem na trhu ojetých vozů v poměru k naftovým čtyřkolkám asi 10 procent,” dodává Filip Kučera.

Technika z "terénní" Octavie

Jestliže jsem se výše zmiňoval o terénních schopnostech modelu Yeti, je třeba to brát s určitou rezervou. “Škoda Yeti je technicky vlastně Octavia Scout se zkrácenými převisy, zvětšenými nájezdovými úhly a zvýšenou světlou výškou na 180 mm.,” vysvětluje Filip Kučera.

To přitom vůbec není špatná koncepce, neboť zaručuje vynikající jízdní vlastnosti na silnici, Skutečně je na trhu jen minimální množství konkurentů, kteří jezdí na rozbitých okresních silnicích tak dobře. Kromě automobilů prémiových značek lze jmenovat snad jen Subaru Forester.

Škoda Yeti je poměrně malý vůz. Na délku měří jen 422 centimetrů. Přesto je v interiéru překvapivě hodně místa. Vpředu mají sedačky dostatečně široké a dlouhé sedáky i opěradla, potěší také poměrně velkorysý rozsah nastavení volantu výškově a podélně. Díky tomu si správnou polohu pro řízení dobře naleznou jedinci s nejrozmanitějšími typy postav.

Také dozadu se s malou rezervou před koleny i nad hlavou posadí nadprůměrně velcí lidé. Interiér lze navíc snadno “přestavět” na malou dodováku, jelikož zadní tři samostatné sedačky lze sklápět, překlápět, posouvat a dokonce také zcela vyjímat vez z auta. V takovém případě nevadí ani jen průměrná velikost zavazadelníku.

Odkládacích prostor na drobnosti je v interiéru docela dost. Třeba také zadní cestující mají na středové konzole k dispozici zavírací, byť jen malý šuplík. Schránka s výklopným krytem je dokonce také na horní straně palubní desky.

Jen kdyby byl motor tišší..

Na řízení Yeti si rychle zvykne každý, kdo už někdy jel v nějakém modelu značky Škoda z posledních dvou desetiletí. Všechny ovládací prvky jsou na správných místech, mají dostatečnou velikost a reagují rychle. Jedinou výjimkou je pomalá odezva dotykového displeje navigace, který je poměrně malý a navíc má pomalou odezvu. Inu, doba ve světě elektroniky letí opravdu rychle.

Díky poměrně kolmo skloněným sloupkům čelního skla je z auta solidní výhled také do šikmých směrů. S Yetim se (díky zmíněné menší délce karosérie) poměrně dobře parkuje rovněž ve městě. Ovšem úplně nejlepší je chování podvozku na všech možných řidičských pastích. Pérování bez problémů zvládá průjezdy kanálovými propustmi a zcela jistě auto projíždí také zanedbané okresky, jejicž krajnice navíc promačkaly kola těžkých náklaďáků.

Šestistupňová automatická převodovka si ví rady při rozjezdech i při nutnosi prudší akcelerace. Vůbec mi tak nevadilo, že auto nenabízelo možnost manuální volby převodových stupňů pomocí pádel u volantu.

Největším mínusem tohoto vozu je poměrně hlučný agregát, z něhož se navíc vibrace přenášejí také do interiéru. Tady je cítit opravdu velký rozdíl mezi agregáty TDI z přelomu prvního a druhého desetiletí a těmi současnými.

Na druhou stranu, volbu tohoto agregátu si snadno obhájíte díky jeho spolehlivosti a také poměrně úspornému provozu. Během testu jsem při “loudavější” jízdě v rovinatém venkovském terénu zaznamenal spotřebu dokonce jen 5,4 litru na sto kilometrů, na dálnici to bylo 6,9 litru. Ani ti, kteří jezdí opravdu svižně a s naloženým vozem, by neměli v dlouhodobém kombinovaném režimu o moc překračovat hranici sedmi litrů, A to je na SUV s pohonem všech kol a automatickou převodovkou opravdu solidní hodnota.



Konkurenti přicházející v úvahu:

Doporučuje Filip Kučera z Auto ESA

Konkurent VW TiguanZdroj: VW

VW Tiguan

Plusy:

větší vnitřní prostor

elegantnější design

vyšší pozice za volantem

Mínusy:

vyšší pořizovací ceny

dražší originální díly

Konkurent Suzuki SX4Zdroj: Suzuki

Suzuki SX4

Plusy:

nižší cena

kompaktní rozměry do města

líbivý design

Mínusy:

prostornost o třídu níže

dražší originální díly

Konkurent Subaru ForesterZdroj: Subaru

Subaru Forester

Plusy:

jízdní vlastnosti

dostatek prostoru

spolehlivost

Mínusy:

účelový design interiéru

dražší originální díly