Průměrné ojeté auto stojí v Česku 228 tisíc korun. Za to jsme našli přes 30 aut různých značek, stáří i nájezdů.

Za 228 tisíc korun jsme našli Hondu Accord z roku 2010. | Foto: Honda

Prohledali jsme nabídku českých autobazarů, abychom zjistili, jaké nabízejí „průměrné ojetiny“. Co to znamená. Záleží na tom, podle čeho budeme postupovat. Pokud podle značky, pak to dozajista bude Škoda Octavia, kterých je v českých bazarech nejvíc. My jsme ale hledali podle ceny průměrného ojetého vozu. Ta je nyní statisticky stanovena na 228 tisíc korun.

Rozhodli jsme se najít co nejvíce aut za tuto průměrnou cenu a to u všech značek. Toleranci jsme měli malou, jen plus minus tisíc korun. U méně častých značek, jako jsou Alfa Romeo, Lexus nebo třeba Porsche bylo těžší průměrný vůz najít, naopak u Volkswagenu, Škody nebo Dacie jsme měli hodně na výběr.

Velkým překvapením je fakt, že za cenu průměrné ojetiny si můžete pořídit opravdu pestrou škálu automobilů. Vynecháme-li takové klasiky, jako jsou Škoda Superb, Peugeot 308 nebo třeba Opel Meriva, najdeme i zajímavé luxusní kousky. Za tyto peníze bychom si zvládli koupit třeba i Range Rover Sport s naftovým osmiválcem, luxusní Mercedes-Benz ML nebo obří rodinný vůz Chrysler Grand Voyager.

Podle statistik je průměrná ojetina českého původu stará 7,5 roku. Tomu odpovídá i věk námi nalezených vozů. Šlo povětšinou o ročníky mezi lety 2010 až 2012. Našly se ale i výjimky – například Porsche Boxster z roku 1997 je nejstarším kusem z našeho výběru.

Naopak některá auta překvapila svým nízkým stářím a také menším počtem najetých kilometrů. Překvapeni jsme byli u rodinných vozů starých jen čtyři roky - Dacia Lodgy a Fiatu 500L Living, jejichž nájezd nepřesahoval ani 50 tisíc kilometrů. Nejméně mělo najeto Hyundai ix20 z roku 2014, konkrétně jen 35 500 km. Tam máme podezření na zachovalý kousek po důchodci.

Podívejte se do přiložené fotogalerie, kde najdete přes tři desítky ojetin, jež si můžete v českých autobazarech koupit za cenu průměrného vozu z druhé ruky.