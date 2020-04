Již desítky let vydává společnost TÜV žebříčky vozů podle jejich výsledků při kontrolách ve stanicích technické kontroly v Německu. Díky tomu se dá usoudit, které modely aut jsou dlouhodobě spolehlivé, a které jsou na tom naopak v tomto ohledu hůře.

Audi Q5 první generace | Foto: Audi

Při koupi ojetého vozu je vždy důležitou otázkou, kolik dalších peněz bude nutné investovat do nápravy jeho neduhů. U některých modelů je ale pravděpodobnost značné investice větší než u jiných.

Díky důkladnému prostudování tradičních žebříčků TÜV (takzvaný TÜV Report) si troufáme poradit, jaké modely v kategoriích malé vozy a sportovně-užitkové, patří podle hodnocení techniků německých stanic technické kontroly k těm nejspolehlivějším. Najdete je v naší fotogalerii. Nejprve si prohlédněte obrázky těch malých, pak následují fotografie SUV.

Žebříčky se sestavují vždy pro kategorie ve stáří 2-3 roky, 4-5, 6-7, 8-9 a 10-11 let. Pro účely našeho článku jsme se věnovali přehledům z let 2016 až 2020. Vzhledem k tomu, že v Německu se obvykle na první technickou kontrolu jezdí už po třech letech provozování nového vozu, přinášíme informace o automobilech, které byly vyrobeny přibližně v letech 2004 až 2016.

Zajímala nás pouze auta, která se díky nízkému procentu závažných závad zjištěných při technické kontrole dostala do nejlepší z celkem pěti kategorií.

Například v posledním žebříčku se procento vážných závad aut ve stáří tři roky pohybovalo od 2,17 do 4,3 procent, ve stáří 4-5 od 3,5 do 7,1 procenta. V přehledu 6-7letých aut mají obvykle ta nejlepší auta přijíždějící na kontrolu v průměru 10 procent vážných závad a mezi těmi nejstaršími je to obvykle již dvacet procent.

Nejen prémiové značky

TÜV mezi vážné závady řadí vady na podvozku, řízení, brzdách, světlech i na výfukové soustavě. Vozy pochopitelně také neprojdou, pokud jsou zaznamenány úniky oleje z motoru či převodovky. Do přehledu jsou zařazována pouze ta auta, která se na kontroly dostaví v dostatečném počtu exemplářů, aby byl výsledek daného typu co nejvíce reprezentativní.

My jsme do přehledu vybrali jen ta auta, která se do kategorie nejspolehlivějších dostala nejméně pětkrát. Vzhledem k tomu, že věkových kategorií je pět a nás zajímaly výsledky z pěti ročníků, mohl by se některý automobil teoreticky dočkat pětadvaceti těchto umístění. Jsou ale typy, které v roce 2004 ještě vůbec na trhu nebyly, takže logicky nemohly být zařazeny do přehledu TÜV pro dané období.

Z našeho rozboru vyplývá, že SUV patří obecně k poměrně spolehlivým typům vozů. Zájemci o ně mají určitě z čeho vybírat. Naše galerie obsahuje deset typů. Nejlepší z nich se do kategorie nejspolehlivějších dostal celkem šestnáckrát, což je nepochybně úctyhodný výkon. Velká část z těchto SUV byla vyrobena v Německu, za spolehlivé lze také pokládat poměrně dost modelů japonských značek.

Náš výčet nejméně poruchových malých vozů (v ohledech, které zajímají techniky TÜV) zahrnuje sedm modelů. Některé z nich přitom patřily na trhu s novými automobily k těm spíše levnějším. Vítěze zkonstruovali v Japonsku a z 25 možných umístění mezi nejlepšími posbíral 18.