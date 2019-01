Chystáte se prodat svoje auto? Potom se jistě snažíte dostat za svůj vůz co možná nejvyšší finanční sumu. Samozřejmě, že o ceně auta rozhoduje zejména model, jeho rok výroby, počet najetých kilometrů a především technický stav, ovšem jsou tu i detaily, které mohou cenu vozu zvýšit.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

A to i dost výrazně. Ano, většina z navrhovaných úkonů vyžaduje jisté fyzické úsilí či drobné finanční investice, v případě prodeje auta se ale vyplatí.

Zde je tedy deset tipů, jak zlepšit šance na prodej svého auta. Tentokrát zcela odhlédneme od technického stavu a zaměříme se více na drobnosti, které vytváří celkový dojem z auta jako takového.

1. Připravte si veškerou servisní dokumentaci

Faktury ze servisu, protokoly z STK, ideálně servisní knížka a další náležitosti. Velmi dobře také působí, pokud si vedete své vlastní záznamy o servisu, ať už na papíře, nebo v tabulce na počítači. Vždyť kdo by nechtěl koupit auto od majitele, který je pečlivý a má ve věcech kolem servisu pořádek?

2. Kartáčová myčka nestačí

Umýt auto před prodejem by měla být samozřejmost, ovšem zkuste se kriticky zamyslet, zda kartáčová myčka v tomto případě stačí. Možná by to chtělo spíše pár hodin na detailní vyčištění celé karoserie, vyčištění rámů dveří a dalších „neviditelných" míst, či případně i na kompletní vyleštění laku. Tuto práci můžete pochopitelně přenechat i profesionálům, nicméně to už bude stát nějaké peníze.

3. Je ten správný čas postarat se o škrábance a nedokonalosti

Odkládáte opravu odřeného rohu nárazníku na neurčito? Mohl by to být až plánovaný prodej, který vás dokope k opravě viditelné nedokonalosti laku. Každý, kdo kupuje ojetinu, chce mít pocit, že bylo auto používáno co nejméně. A zevnějšek auta v perfektním stavu přitáhne daleko více zájemců.

4. Nezapomeňte na kola

Ne nadarmo se říká, že kola dělají auto. Ta na vašem prodávaném voze by tedy měla být nejen vyčištěná od prachu z brzd a dalších nečistot, ale v ideálním případě i nepoškrábaná od obrubníků. Takový škrábanec na kole vznikne při parkování raz dva, ovšem jeho oprava není zase tak drahá.

5. Luxování interiéru je teprve začátek

Když sedáte do interiéru ojetiny, vždy tak činíte s pocitem, že nesedáte „do svého". Pocit z propocených textilních sedadel se nelíbí snad vůbec nikomu, a proto je minimálně dobrým základem, aby byl interiér vozu před prodejem pečlivě vyčištěn. Jsou-li textilní sedadla špinavá, zvolte metodu mokrého vysávání. Jsou-li kožená, je jejich čištění jednodušší. V tom případě jim ovšem věnujte péči vhodným krémem.

6. Kouříte-li v autě, máte práce mnohem více

Když už se k tomuto zlozvyku uchylujete, je potřeba před následným prodejem auta perfektně zahladit stopy. Čeká vás kompletní mokré vysávání stropnice a dalších čalouněných částí, a také volba vhodné vůně. Na té nešetřete. Nikdo přece nechce auto s „taxikářskou vanilkou".

7. Zvažte výměnu ohmataných a poškozených dílů

U některých částí interiéru se časem zkrátka nevyhnete opotřebování. Zde opět platí poučka, že každý chce mít svoje ojeté auto jako zánovní, takže volant odřený od prstýnku nebo polámaná mřížka výdechu klimatizace neudělá zrovna dobrý dojem. Zkuste si tedy dát trochu práce a sežeňte poškozené díly nové, nebo v dobrém stavu. Mnohdy vyjdou na pár korun.

8. Motorovému prostoru věnujte péči

Až zájemce otevře kapotu vozu, který právě prohlíží, chce vidět čistý a udržovaný motorový prostor, který má však odpovídat faktu, že se jedná o ojeté auto. Prostor pod kapotou tedy před prodejem vyčistěte, ale vyhněte se přehnanému hloubkovému čištění. Tím akorát vzbudíte podezření, že něco maskujete. Očištění vrchních povrchů a impregnace plastových dílů bude bohatě stačit.

9. Dejte do pořádku povinnou výbavu a příslušenství

Možná se to zdá jako malicherný detail, ale i správná povinná výbava svědčí o tom, že jste pečliví a o vůz jste se kvalitně starali. Dejte proto všechny potřebné náležitosti do pořádku a přesvědčte se, že se veškeré příslušenství (hever a další věci) nachází na svém místě.

10. Prodáváte-li auto soukromě, vyhrajte si s inzerátem

Dojem z vozu začíná už ve chvíli, kdy potenciální kupec narazí na nabídku. Chcete-li za své auto inkasovat maximum, můžete jej prodat soukromě a v tu chvíli je nezbytné připravit inzerát s kvalitními fotkami a dobrým popisem. Detailní rady pro tvorbu takového inzerátu jsme připravili zde!