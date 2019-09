První mladoboleslavské SUV dostalo pochvalu za výbornou kvalitu zpracování, problémy má s elektrikou.

Škoda Yeti se vyráběla jen v jedné generaci, přesto zaznamenala úspěch. | Foto: Výrobci

Průzkumů spolehlivosti ojetin je celá řada. I tak ale mohou být dobrým vodítkem pro toho, kdo se rozhoduje o nákupu bazarového auta. Zkušenost ostatních řidičů může prozradit hodně. Britští majitelé postarších aut před nedávnem hodnotili spolehlivost ojetin. Magazín Auto Express z výsledků vybral deset nejlepších z nich.

Mezi top 10 nejspolehlivějšími ojetinami letošního roku se umístila i Škoda Yeti. První mladoboleslavské SUV, které se vyrábělo mezi lety 2009 až 2017, dostalo velmi kladné hodnocení.

„Vzhledem k tomu, že Škoda Yeti v roce 2017 vyhrála hodnocení spolehlivosti, očekávali jsme její dobré výsledky i teď,“ komentuje britský magazín. Velkým pozitivem je podle jeho průzkumu vysoká kvalita zpracování vozu. Negativem naopak fakt, že si 16,7 procenta dotázaných majitelů stěžovalo na problémy s elektronikou auta.

Nebýt Volva a Lexusu, umístily by se v žebříčku nejspolehlivějších ojetin jen samá japonská auta. Dobře se vedlo dokonce i elektromobilu Nissan Leaf, který se prodává už devět let. Zároveň je nejúspěšnějším vozem do zásuvky v Evropě. Celkem 90 procent majitelů tohoto modelu nezaznamenalo během jeho užívání jedinou zásadní závadu.

Zbytek nejlepší desítky patří Toyotě a její luxusní odnoži v podobě značky Lexus. Například uspěla minulá generace SUV Toyota RAV4, které se vyrábělo až do loňského roku. Jen 10,2 procenta uživatelů hlásilo problémy s vozem. Dařilo se i Toyotě Avensis, jež odešla loni z trhu.

Průzkum probíhal mezi blíže nespecifikovaným množstvím majitelů aut. Byla hodnocena spolehlivost vozu a zaznamenávány jednotlivé zásadní závady během jeho používání. Průzkum byl zaměřen na auta se stářím 2 až 10 let.

Podívejte se do přiložené fotogalerie, kde najdete vozy, které dopadly ve spolehlivosti nejlépe.