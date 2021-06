Čím více je ten který automobil specifický, tím větší máte naději, že se dá jako ojetý koupit velmi výhodně. Platí to také o vozech umožňujících jízdu s otevřeným nebem nad hlavou, jejichž období konečně nastalo. Nyní přinášíme recenzi kabrioletu Opel Cascada.

Opel Cascada se hodí třeba na výjižďky k vodě. | Foto: Radek Pecák

Možný výhodný nákup takového typu vozu potvrzuje to také Filip Kučera z autobazaru Auto ESA: “Mnoho lidí sní o kabrioletu, ale málokdo má odvahu si pořídit nový. I lidé s vysokými příjmy uvažují o tom, za jakou cenu ho pak prodají, když jim z nějakého důvodu nebude vyhovovat. Obecně řečeno největší ztrátu při prodeji realizuje vždy první majitel. Při nákupu ojetého kabrioletu, který už má nějaké roky za sebou a křivka poklesu jeho ceny je již plochá, vás starosti prvního majitele úplně minou,” uvádí.

Na konkrétní testovaný exemplář se podívejte do naší komentované fotogalerie.

Na test jsem si vybral sedm let starý Opel Cascada, který byl oháněný dvoulitrovým turbodieselem s výkonem 165 koní. Agregát byl spojený se šestistupňovou automatickou převodovkou. Za zmíněných sedm let již stihl najezdit 140 000 kilometrů, což je na takovýto typů vozu solidní porce. Svědčí to o tom, že ho majitel či majitelka používali v podstatě celoročně. Přesto to na něm nebylo vůbec znát. Karosérie, včetně plátěné střechy, nevykazovala žádné známky podstatné opotřebení, lak měl vysoký lesk a rovněž interiér vítal cestující bezvadným stavem.

I když si vozy kabriolet mnozí spojují s výkonným minimálně šestiválcovým motorem a ideálně možností manuálního řazení, ve skutečnosti právě spojení vznětového motoru a automatu mnoha velké části kupujících těchto typů vozů plně vyhovuje. Na sportovní ježdění se totiž hodí mnohem více dvoumístné roadstery. Čtyřmístný kabriolet, jako je tento, je určený především pro “kochací” projížďky krajinou.

A když píšu o tom, že je Opel Cascada čtyřmístná, tak můžu potvrdit, že opravdu nabídne solidní prostor pro sezení čtyř dospělých. To o jiných kabrioletech od značek vyrábějících vozy pro široké vrstvy obyvatelstva v podstatě nikdy neplatilo.

Tento konkrétní vůz navíc nabízel opravdu plnohododnotnou výbavu. Určitě lze zmínit dvouzónovou automatickou klimatizaci, vyhřívaný volant, celokožené sedačky s vyhříváním, navigaci na solidně velkém displeji, parkovací kameru, mlhovky a třeba také systém pro upozorňování na vozy blížící se v “mrtvém” úhlu.

Kufr na stěhování nestačí

To vše za cenu 310 000 Kč, přičemž v době pořízení stála tato verze (bez výše zmiňované příplatkové výbavy) více než 730 000 Kč.

Tento Opel vznikal ještě v době, kdy tvůrci interiéru vyznávali zásadu, že pro každou funkci vozu má být k dispozici speciální tlačítko. Pro lidi, kteří se s tím ještě nesetkali, to může působit nezvykle, ale po chvíli také oni přijdou na to, že to má logiku a rychle s tím naučí zacházet.

Opel Cascada má plátěnou střechu, která se skládá do horní části zavazadlového prostoru. To pak významně zmenšuje zavazadlový již tak skromný zavazadlový prostor.

Pokud budete chtít cestovat s nataženou střechou, tak sice můžete využít celý kufr, ovšem předtím musíte sáhnout dovnitř a sklopit příslušnou přepážku. Pokud se počasí zlepší a dostanete chuť na jízdu s větrem ve vlasech, pak ale musíte nejprve zastavit a opět manuálně příslušnou přepážku nainstalovat.

Vlastní manipulace se střechou je jednoduchá. Stačí jen zatáhnout za táhlo na středové konzole. Vše obstarávají elektromotory, které navíc pracují velmi rychle. Celý proces skládání či natahování trvá sedmnáct sekund a efektní podívanou na “cvičící” elementy střechy můžete dopřát rovněž chodcům na chodnících v obcích, neboť to vůz umí až do rychlosti 50 kilometrů v hodině.

Jízda je velmi příjemná

Slabou stránkou kabrioletů staršího data vzniku bývala tuhost karosérie, která se viditelně projevovala roztřesením čelního skla na nerovné silnici. Tentokrát, když jsem projel desítky kilometrů okresních silnic, které po letošní zimě obsahují skoro tolik děr jako cedník, jsem musel uznale konstatovat, že tento neduh se Cascady netýká.

Poměrně velké čelní sklo také znamenalo, že při rychlostech až do přibližně 85 kilometrů v hodině dovnitř prakticky nefouká a jízda je veskrze příjemná. Při vyšším tempu například na dálnici už je vhodné se staženou střechou namontovat do prostoru zadních sedaček skládací větrolam. Jeho instalace je dílem maximálně několika desítek sekund a po opětovním složení zabere v kufru opravdu jen minimum místa. Musíte ale počítat s tím, že v takovém případě už jsou dvě zadní sedačky k nepotřebě.

Motor je lehce hlučnější, ale dokáže poskytnout solidní dynamiku. Jen musíte počítat s tím, že převodovka není z těch nejrychlejších. Občas to vypadá, že její řídící elektronika váhá, jaký převodový stupeň si má vybrat.

Příjemným zjištěním byla spotřeba. Ta v žádném jízdním režimu nepřekročila hranici šesti litrů. Jízda s otevřenou střechou pak navýšila apetit motoru jen o pár desetinek.

Pokud tedy máte chuť si pořídit nějaký vůz, ve kterém si hezky provětráte hlavu, Cascadu byste určitě měli brát v úvahu. Potrvzue to také Filip Kučera z Auto ESA: ”Opel Cascada už jako nový byl známý skvělým poměrem ceny a kvality. Jako ojetina je na poli kabrioletů velice atraktivní už proto, že mezi vozy s plátěnou střechou je velikostí srovnatelný s Audi A5 Cabrio,” uzavírá.



Konkurenti přicházející v úvahu:



(Doporučuje Filip Kučera z Auto ESA)

VW New Beetle (plátěná střecha)



Plusy:

stylový design

komfortní podvozek

spolehlivé motory

Mínusy:

menší interiér

při vyšších rychlostech fouká do interiéru



Opel Astra TwinTop (skládací střecha z panelů)



Plusy:

příznivé ceny

dobrá výbava

nízké provozní náklady

Mínusy:

model před Cascadou

vyšší kilometrové nájezdy

Renault Megane Coupé-Cabriolet (skládací střecha z panelů)

Plusy:

elegantní střecha ze skleněných panelů

příznivé ceny

nízké provozní náklady

Mínusy:

méně výbavy

méně zábavné motor