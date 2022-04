V naší recenzi ojetiny, která může bez problémů plnit roli rodinného automobilu, tentokrát poukazujeme rovněž na ergonomické odlišnosti v Asii zkonstruověného modelu největší světové automobilky.

Auta značky Toyota mají na trhu s ojetými vozy dobrou pověst. Svědčí o tom také dobré umístění v každoročně vydávaných tabulkách s výsledky vozů na německých STK provozovaných společností TÜV.

Potvrzují to rovněž prodejci: „Ojetá Toyota Avensis třetí generace má pověst spolehlivého vozu, je kvalitně zpracovaná, nabízí vysokou úroveň bezpečnosti, dostatek prostoru a dobrou výbavu. Jako kombi střední třídy představuje pro rodinu ekonomicky výhodnější alternativu k vozům SUV nebo MPV,“ uvádí přednosti tohoto vozu Filip Kučera z Auto ESA.

Právě tam jsem si k testu vypůjčil exemplář, který sjel z výrobní linky v roce 2009. Od té doby díky čtyřválcového turbodieselu 2,2 D, který má tabulkový výkon 177 koňských sil, ujel 176 800 Kč. K výbavě vozu patřila šestistupňová manuální převodovka, dvouzónová automatická klimatizace, rádio s CD přehrávačem, vyhřívání předních sedaček, bezklíčkové odemykání a startování, tempomat, automaticky stmívatelné vnitřní zpětné zrcátko, tempomat či parkovací asistent.

V současné době se tento automobil v Auto ESA nabízí za 198 000 Kč. Podrobně si ho můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Ani po třinácti letech nebyly na voze nějaké zásadnější stopy po užívání. Drobnými výjimkami byl pouze mírně odřený zadní nárazník a ošoupané okraje předních sedaček.

Po nastoupení nadchne tato generace Avensisu svojí prostorností. Vpředu jsou sedačky, na které se dobře usadí také majitelé rozložitějších postav. Dozadu se díky širokým dveřním otvorům dobře nastupuje (a také se sem díky tomu velmi dobře umisťují dětské sedačky). Také nadprůměrně velký dospělý člověk, který měří 185 centimetrů bude mít po usednutí za stejně velkého řidiče před svými koleny i nad hlavou ještě několikacentimetrovou rezervu.

Spokojenost s dostatečnými rozměry bude panovat také v oblasti zavazadlového prostoru. Ten je navíc všude čalouněný kvalitním potahem, s ukotvením těžšího nákladu pomůžou masivní posuvná oka ukotvená ve dvojici podélných kolejnic, pod dnem jsou přihrádky na drobnosti a ještě níže prostor na rezervní kolo. Otvor pro prostrčení delších předmětů do kabiny má sice jen menší rozměry, ale dvojici lyžaři by to mělo postačovat.

Příjemný je také dostatek odkládacích a úložných prostor kolem předních sedaček. Například pod středovou loketní opěrkou je opravdu velký box.

Knoflíky kloužou z rukou

Řidič, který dbá na správný posez za volantem určitě ocení možnost výškového nastavení bezpečnostních pásů, naopak už méně bude spokojený s okraji sedaček, které nemají takřka žádné boční vedení. Ergonomickou chybou jsou také do prostoru málo vystupující ovládací „knoflíky“ klimatizace a rádia. Navíc mají hladké okraje a dají se proto špatně uchopit.

Přestože jsem s tímto vozem už kdysi jezdil jako s novým, nyní jsem si nemohl vzpomenout, kam výrobce umístil ovládací páčku elektrické parkovací brzdy. A ejhle – byla vpravo od volantu pod startovacím tlačítkem.

Při testovacích jízdách jsem byl příjemně překvapeným přesným řízením a podvozkem, který je velmi dobře schopný pohlcovat nerovnosti. Nikterak stěžovat jsem si nemohl ani na účinek brzd či řazení.

Podvozek je podle znalců bytelný a vydrží bez nutnosti větších oprav mnoho set tisíc kilometrů. Potvrzuje to také Filip Kučera. „Skutečně důležitou předností vozu je pohodlný podvozek. I když je technicky vyspělý, nebývá příčinou nákladů na opravy ani u vozů s vysokými kilometrovými nájezdy.

Při jízdě po horší povrchu jsem zaznamenal vyšší hladinu hluku od odvalujících se kol, ale to také mohlo být způsobeno typem namontovaných pneumatik.

Motor vybírat s rozvahou

Testovaná motorizace je poněkud rizikovou záležitostí. „Naftový motor 2.2 D-CAT 130 kW je citlivý na kvalitu nafty a nedělají mu dobře mu časté studené starty. V případě, že chcete jezdit “od dveří ke dveřím” volte raději benzínové motorizace,“ doplňuje Filip Kučera.

Navíc není ani úplně úsporný. Testoval jsem vůz v městském, příměstském i dálničním provozu a nikde nebyly hodnoty spotřeby zrovna oslnivé. V kombinovaném režimu jsem zaznamenal na palubním počítači údaj 6,7 litru, na dálnici při dodržování platného tuzemského rychlostního limitu 6,3, ve městě 6,4 a na venkově 6,1 litru.

Srovnatelně velké vozy od evropských automobilek umí jezdit ve srovnatelných podmínkách o litr až litr a půl úsporněji.

Konkurenti přicházející v úvahu:

Konkurent - Peugeot 508Zdroj: Peugeot

Peugeot 508

Plusy

líbivý design interiéru

odolnost proti korozi

dobrá cena

Mínusy:

málo odkládacích prostorů

nespolehlivé benzínové motory

Konkurenční Mazda 6Zdroj: Mazda

Mazda 6

Plusy

elegantní design

vynikající jízdní vlastnosti

spolehlivost

Mínusy:

zastaralý infotainment

diesely náročné na údržbu

Konkurent Škoda Octavia CombiZdroj: Škoda Auto

Škoda Octavia

Plusy

pomalý pokles hodnoty

kvalitní zpracování

spolehlivost

Mínusy:

méně místa vzadu

vyšší cen