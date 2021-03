Jsou sice rodiče, kteří své ratolesti k osmnáctým narozeninám nebo za úspěšné abslovování maturitní zkoušky koupí zbrusu nový sportovní model nebo nějaké SUV, většinou však mladí řidiči začínají najíždět své první samostatné kilometry v menších automobilech.

Stříbrný exemplář Fordu Fiesta při testovací jízdě | Foto: Radek Pecák

V takovém případě je dobré vybrat model, který umožní začínajícím řidičům zlepšovat své schopnosti. Je tedy třeba, aby kromě logických požadavků na pasivní a aktivní bezpečnost splnil také kritérium nezáludných jízdních vlastností. Kromě například modelů vzniklých v koncernu Volkswagen, je rozhodně v tomto směru dobrým automobilem Ford Fiesta.

Na exemplář, který jsem testoval, se můžete podívat do naší komentované fotogalerie.

Filip Kučera z Auto ESA k tomu říká: “V cenové kategorii do sto tisíc korun dávají začínající řidiči, jejich rodiče nebo partneři jednoznačně přednost malým vozům. Počítají většinou s tím, že se jedná o přechodné řešení nebo že vůz utrpí sem tam nějaký šrám. Proto požadují vozy s minimálními náklady na provoz a opravy. Ať se jedná o povinné ručení, pneumatiky nebo náhradní díly, malé vozy splňují jejich požadavky nejlépe. V neposlední řadě se většina začínajících řidičů cítí mnohem jistěji v menším voze,” vysvětluje.

Nabídka takzvaných městských vozů, které v evropských podmínkách mívají zpravidla karosérii typu hatchback, je opravdu velmi široká. Tento typ automobilu totiž již v mnoha generacích vyrábějí prakticky všechny automobilky, které něco znamenají.

V autobazaru Auto ESA jsem si tentokrát při zohlednění maximálního cenového limitu 100 tisíc Kč vyhlédli dvanáct let starý exemplář Fordu Fiesta. Vůz, který zatím stihl najet necelých 160 000 kilometrů, se aktuálně nabízí za 94 000 Kč.

Pod kapotou byl namontován osvědčený zážehový čtyřválec se zdvihovým objemem 1,4 litru a šestnáctiventilovou technikou. Poskytuje maximální výkon 71 kW (96 koňských sil).

V době před více než deseti lety ještě takto malá auta neměla v základní výbavě zdaleka tolik bezpečnostních a komfortních prvků jako je tomu dnes. Tato Fiesta tedy sice ve výrobě dostala čtyři airbagy, ale elektronickou stabilizaci (ESP) ještě nikoli. S tím by měl kupující, pokud se pro tento vůz rozhodne, počítat. Proto by po pořízení auta bez tohoto prospěšného bezpečnostního asistenčního systému měl určitě ještě investovat do kvalitních pneumatik a pro jistotu rovněž do kurzu bezpečné jízdy. Jedině při něm se totiž v bezpečném prostředí může mladý muž či slečna seznámit s tím, co je to přetáčivý a nedotáčivý smyk a jak se při nich správně zachovat. Autoškola je to totiž s pravděpodobností hraničící s jistotou nenaučila.

Výbava této Fiesty byla opravdu základní. To znamená, že na palubní desce byl sice namontovaný originální audiosystém s CD přehrávačem, ale k dispozici nebyla klimatizace a dokonce ani palubní počítač. Z tohoto důvodu se tentokrát nemůžu podělit ani o údaje o spotřebě při jednotlivých jízdních režimech.

Na svůj věk nevypadá…

Kromě jisté ošuntělosti potahů sedaček nenesla kabina moc známek používání. Vše, tedy až na vypadávající schránku před spolujezdcem a chybějící úchyty pro plato kryjící zavazadlovový prostor, fungovalo řádně. Kufr je malý, ale to mladému jednotlivci nebo páru asi moc vadit nebude. V případě potřeby lze totiž sklopit opěradlo zadních sedaček a nezbytnosti umístit tam. Na zadních sedadlech s nimi totiž stejně dvojice kamarádů cestovat nebude – dospělí se sem nevejdou.

Po nastartování jsem se s radostí zaposlouchal do klidného a tichého chodu poctivého čtyřválce. Odborníci z autoservisů ho navíc hodnotí jako spolehlivý a bezproblémový agregát.

V tomto voze byl spojený s pětistupňovou manuální převodovkou. I ta fungovala bezvadně. Fordy jsou ostatně proslavené kvalitním řazením. Pohyb páky ve vymezených drahách je sice při změnách převodových stupňů lehce tužší, ale přesný a bez drhnutí a zvukového doprovodu.

V autě se sedí poměrně nízko, což přispívá k pocitu souznění s jeho jízdním projevem. Stejně naladěné jako řazení je rovněž řízení. Výhled ven je velmi dobrý.

Nejsilnější strákou Fordů a konkrétně modelu Fiesta je už pěknou řádku let podvozek. Není prkenně tvrdý, ani nepřirozeně houpavý. Je to zkrátka ideální kompromis pro bezproblémové ježdění na vozovkách všemožných kvalit. Navíc Fiesta poslouchá pokyny od volantu jako dobře vycvičený pes. I když s tímto motorem nelze dosahovat nějaké závratné rychlostní průměry, na zatáčkovité silnici se s ní řidič dokáže docela pobavit. Dobře dimenzované jsou také brzdy, přestože na zadních kolech byly namontované pouze “bubny”.

Tento model i konkrétní testovaný kousek lze tedy pro mladého řidiče či řidičku určitě doporučit. Pořízení takového auta má navíc podle Filipa Kučery ještě další nezanedbatelnou výhodu.

“U vozů této věkové a cenové kategorie již zaznamenáváme poměrně pomalý pokles ceny,” říká. Hodnota při následném prodeji bude stále dostatečně vysoká, aby dobře posloužila na protiúčet při pořízení většího auta, po kterém obvykle začátečník s přibývajícími zkušenostmi začne toužit,” říká Filip Kučera z Auto ESA.



Konkurenti přicházející v úvahu:

(Doporučuje Filip Kučera z Auto ESA)

Konkurentem může být třeba VW PoloZdroj: VW

Volkswagen Polo 4. generace

Plusy

kvalitní zpracování

nadčasový vzhled

překvapivě nižší ceny

Mínusy:

některé opravy mohou být dražší

omezený komfort vzadu

Škoda Fabia IIZdroj: Škoda Auto

Škoda Fabia 2. generace

Plusy

vyšší pozice řidiče

vyšší komfort vzadu

verze kombi

Mínusy:

vyšší ceny

kritika vzhledu při uvedení na trh

či Toyota YarisZdroj: Toyota

Toyota Yaris 2. generace

Plusy

vysoká spolehlivost

živé motory

posuvné zadní sedačky

Mínusy:

vyšší ceny

kaplička přístrojů mimo pohled vpřed