Od roku 2008 automobilka Ford nabízí středně velké rodinné SUV pojmenované Kuga. V současnosti je poměrně čerstvě v prodeji již třetí generace, nyní však přinášíme recenzi exempláře vzniklého v roce 2018. Šlo tudíž o příslušníka druhé generace.

Tentokrát jsme vyzkoušeli minimálně ojetý Ford Kuga | Foto: Radek Pecák

SUV v současnosti vládnou jak trhu s novými, tak i ojetými vozy, což znamená, že vozy jako Ford Kuga jsou trhu ojetin velmi poptávané. Potvrzuje to také Filip Kučera z autobazaru Auto ESA. “Ford Kuga patří u nás k velmi žádaným SUV střední velikosti. Jako ojetina je levnější než srovnatelná SUV koncernu Volkswagen, přitom nabízí často lepší výbavu. Kuga se také méně často používá jako firemní vozidlo, takže kilometrové nájezdy i starších ojetin bývají nižší. Podobně jsou na tom také další střední SUV jako Toyota RAV4, Kia Sportage nebo Hyundai Tucson,” vysvětluje Filip Kučera.

Na konkrétní testovaný kus se všemi detaily exteriéru i interéru se podívejte do naší komentované fotogalerie.

Informaci o nízkém nájezdu potvrzoval také pohled na počítadlo kilometrů v šedivém kousku Ford Kuga, který jsem si v Auto ESA vypůjčil na zkoušku. Za zmíněné tři roky vůz nenajezdil ještě ani celých 30 000 kilometrů. Momentálně se nabízí na cenu 484 000 Kč.

Tomu samozřejmě odpovídal také stav interiéru. Potahy sedaček, ovládací prvky na palubní desce, volant ani pedály na sobě neměly ani ty nejmenší známky opotřebení. Navíc tentokrát žádné újmy nedoznal ani povrch karosérie.

Tuto konkrétní Kugu poháněl benzinový turbomotor. Je spojený s šestistupňovou manuální převodovkou a točivý moment se přenáší výhradně na kola přední nápravy.

Je sice doba, kdy se čím dál více lidí přiklání s automatickou převodovkou, ovšem právě vozy Ford patří k těm, v nichž je manuální řazení naprosto bezproblémové. Páka se pohybuje ve vymezených drahách s lehkým odporem, ale naprosto přesně. Byl to samozřejmě případ také tohoto vozu.

Svědčí to rovněž o tom, že původní vlastník přistupoval ke koupi tohoto vozu s chladnou hlavou a byl si dobře vědom toho, že do terénu jezdit nebude. Přesto, jak uvádí Filip Kučera, řada zájemců o tuto kategorii vozů stále poptává motory 2.0 TDCi v kombinaci s pohonem 4x4. Přitom při zejména městském používání má vůz s pohonem předních kol lepší jízdní vlastnosti a nižší spotřebu. “Benzínové motory pak lépe odolávají častým studeným startům a krátkým pojížďkám,” uzavírá Kučera.

Výbava pro současný svět..

Na druhou stranu, při zaškrtávání položek výbavy se kupující tohoto vozu příliš neomezoval. Na palubě tak byla například dvouzónová klimatizace, navigace, vyhřívání sedaček i volantu, startovací tlačítko, tempomat, střešní ližiny či mlhová světla.

Všechny důležité funkce se ovládají prostřednictvím klasických fyzický tlačítek a “koleček”. Navíc jsou umístěny na očekávaných místech a jejich velikost je dostatečná. “Smartfonové” generaci budou však chybět USB konektory přímo na palubní desce. Jediné dva jsem nalezl ve schránce pod loketní opěrkou mezi předními sedačkami.

Slabší stránkou minulé generace Kugy je o něco méně prostorný interiér. V něm poměrně značnou část zabírá ohromná palubní deska. Dozadu si pak dospělí cestující sice sednou, ale nějaké velké pohodlí si nedopřejí. Za řidičem vysokým 186 centimetrů bude mít stejně vysoký jedinec před koleny k dobru již jen 3 centimetry a přibližně 5 nad hlavou. Plusem je pak ale třeba možnost nastavovat sklon zadních opěradel.

Přeplňovaný zážehový čtyřválec, který pracoval pod kapotou, má výkon 150 koňských sil. To je na takto velký vůz tak akorát, pokud ve voze cestují nejčastěji 1-2 lidé. Navíc tento agregát podle odborníků patří k velmi spolehlivým.

Jen v případě, že Kugu zvolí aktivní rodina, která často jezdí například na lyžařské víkendy, bych doporučoval zvolit spíše výkonnější verzi stejně objemného motoru. Ta už se ale zároveň pojí s pohonem všech kol.

Jízdní vlastnosti prakticky všech v Evropě prodávaných Fordů jsou na samé špičce daného segmentu. Kuga rozhodně není výjimkou, což potvrdily také zkoušky na silnicích s různými povrchy na území středních Čech. Podvozek se skvěle přizpůsobí povrchu ubíhajícímu pod koly. A ani na velmi proděravělé a promačkané vozovce pak nemusíte příliš ubírat z tempa. Vůz se pak v ostřeji projetých obloucích naklání o něco více než třeba takový Focus, z něhož Kuga do značné míry vychází, ale není to zase nic, z čeho by se posádce uvnitř dělalo zle.

Příjemně překvapilo jak odhlučnění pohonné jednotky, tak také aerodynamického šumu a hluku odvalujících se kol. Jedinou výtku mám k horší přilnavosti při akceleraci během výjezdů ze zatáček. Jsem ale přesvědčen, že to bylo vinou namontovaných neznačkových pneumatik se zimní směsí a vzorkem.

Spotřeba u vozů, které mají pod kapotou namontovaný zážehový přeplňovaný motor s poměrně malým zdvihovým objemem se vždy hodně liší v závislosti na jízdním stylu řidiče a podmínkách, ve kterých se vůz pohybuje. A tak jsem při pohodovém proplouvání rovinatou venkovskou krajinou na palubním počítači zaznamenal údaje o spotřebě kolem šesti litrů, na dálnicí cca 8,5 a ve městě zhruba 7,5 litru. Nejsou to rekordně nízké hodnoty, ale také nic neakceptovatelného. Zejména, pokud se vezmou v potaz další převážně kladné stránky tohoto modelu i konkrétního kusu.

Konkurenti přicházející v úvahu:

(Doporučuje Filip Kučera z Auto ESA)

Konkurent Volkswagen TiguanZdroj: VW

Volkswagen Tiguan

Plusy

velký objem kufru

vysoká kvalita zpracování

vyšší cena při následném prodeji

Mínusy

vyšší cena při pořízení

vyšší náklady na údržbu

Konkurent Toyota RAV4Zdroj: Toyota

Toyota RAV4

Plusy

vyšší objemy motorů

vysoká váha přívěsu

lepší terénní schopnosti

Mínusy

dražší náhradní díly

dražší povinné ručení

Konkurent Kia SportageZdroj: Kia

Kia Sportage

Plusy

dobré základní výbavy

nižší ceny

oceňovaný design

Mínusy

nízká váha přívěsu

horší terénní schopnosti