Doporučení od automechaniků: Jaké ojetiny vybrat v cenách do 100 a 200 tisíc Kč

Zatímco mezi nejspolehlivějšími ojetými vozy v kategorii do 100 000 Kč modely značky Škoda nefigurují, ve skupině ojetin od jednoho do dvou set tisíc korun je to už úplně jinak.

Toyota Yaris třetí generace | Foto: Toyota