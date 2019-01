Schopný Range Rover, zábavné BMW Z4 nebo technicky vyspělý Volkswagen Phaeton. I taková auta můžete mít ve své garáži a moc peněz vás to stát nebude.

Ceny ojetiny na českém trhu v poslední době pořádně klesají. Znát je to i na autech, která dříve stála miliony. Vozy se stářím mezi 10 až 20 lety se pohybují na méně než 10 procentech své původní ceny a někdy ani to ne. Klidně si je můžete pořídit za pár desítek tisíc korun.

To je třeba případ luxusního Citroënu C6. Auta, které nebylo ve své době kvůli vysoké cenovce právě velkým hitem. Zradil ho i nepříliš lákavý design, ze kterého se ale za roky v provozu stala klasika. Když teď budete zkoumat nabídku českých autobazarů, zjistíte, že auto, které se ještě před dvěma nebo třemi lety prodávalo za 250 tisíc korun, je nyní k dispozici za 89 tisíc. Dostanete přitom pohodlnou limuzínu, kterou jezdíval i francouzský prezident.

Mezi sportovními vozy najdete také zajímavé kousky. Alfa Romeo Brera, která se nedávno vrátila do televizní reklamy jako ukázka luxusního kupé, je dnes k dostání za něco málo přes 100 tisíc korun. BMW Z4, jedno z prvních z roku 2003, koupíte za necelých 200 tisíc korun. Jediné auto, které už neklesá příliš hluboko je Porsche Boxster. Dvaadvacet let starý kousek koupíte za čtvrt milionu a dá se čekat, že si svou cenu při dobrém zacházení udrží.

Zajímavá nabídka je v bazarech i pro ty, kteří chtějí vlastnit pořádné SUV. Kromě obřího Range Roveru, u nějž cena nejstarších modelů minulé generace padla na samotné dno (už okolo 150 tisíc korun), si můžete koupit třeba Nissan Murano (120 tisíc Kč) nebo Infiniti FX35 za 160 tisíc korun. Zmíněná dvě auta dostanete s benzinovým šestiválcem, který sice „žere“ i trávu podél silnice, zato je spolehlivější než diesely.

Z nabídky českých autobazarů jsme vybrali dvacet aut, která ještě dnes udělají parádu a svou luxusní výbavou a pohodlím často předčí moderní vozy. Stojí ale do čtvrt milionu a povětšinou jen okolo 150 tisíc korun. Čtenář by měl mít na paměti, že i když jejich ceny klesly ke dnu, některé díly a opravy zůstávají na původních hodnotách. To znamená, že mohou i snadno předčit cenu vozu. Koupit takové auto se tak někdy může proměnit v noční můru. Vyberte ale zachovalý kousek a máte parádní vůz za mizivé peníze. Více v naší velké fotogalerii.