V naší recenzi ojetého vozu v cenové relaci do 250 000 Kč jsem tentokrát vyzkoušel kvality šest let starého Fordu Focus kombi s méně výkonným turbodieselm pod kapotou.

Ford Focus je dobrá volba pro trvanlivé auto pro rodinu | Foto: Radek Pecák

Také ve světě ojetin je čím dál větší zájem o vozy kategorie SUV. Tento trend naopak může učinit přístupnějšími automobily s klasickými typy karosérií. U nás se samozřejmě jedná hlavně o hatchbacky či kombíky. Právě ty stále ve svých vozových parcích mají různé firmy a po určité době je nabízejí obchodníkům s ojetými vozy. Kromě Octavií, Fabií je jedním z nejčastěji využívaných firemních vozů Ford Focus. Jeden takový, s karosérií kombi, jsem si vybral na test, jakožto adepta na vhodný klasický rodinný vůz v cenové hladině do 250 000 Kč.

Konkrétní vůz si i se všemi detaily můžete prohlédnout v naší komentované galerii. Obsahuje i další poznatky z testu.

Konkrétní vůz, který jsem si na testovací jízdu vypůjčil v autobazaru Auto ESA, pocházel z roku 2016, měl najeto 86 000 kilometrů a poháněl ho turbodiesel se zdvihovým objemem válců 1,5 litru a výkonem 95 koňských sil. Momentálně se nabízí k prodeji za 224 tisíc Kč.

Byl nalakován klasickou “firemní” bílou barvou a také výbava obsahovala jen to, co je například pro obchodního cestujícího to nezbytné. Tedy například elektrické stahování oken jen vpředu, klimatizaci pouze manuální, na druhou stranu ale také mlhovky, vyhřívané sedačky a dokonce také čelní okno.

Jak zvenčí, tak zevnitř vůz nenesl žádné známky poškození nebo zanedbané péče. “U firemních vozů se často mylně předpokládá, že s nimi řidiči zacházejí stylem “z cizího krev neteče”. Ale většina firemních vozů je dnes na operativní leasing. A v zájmu leasingových společností je, aby předměty leasingu byly i po třech letech v co nejlepším stavu. Smluvní podmínky ukládají nájemcům, aby o vozy pečovali – jezdili pravidelně na servis a hlásili i ty nejmenší pojistné události. Za přejetí servisního intervalu dostávají nájemci pokuty a stejně tak zaplatí všechny neřešené škody a závady, které inspektoři při vrácení vozu z operativního leasingu objeví. Firemní řidiči se pokut bojí, a tak se opravdu starají. Vozy z operativních leasingů jsou díky tomu často v lepším stavu než vozy soukromé,” vysvětluje Filip Kučera z Auto ESA.

Focus minulé generace (jejím příslušníkem byl právě tento testovaný vůz) se vyznačoval poměrně stísněným prostorem pro spodní polovinu těla řidičova předního spolujezdce. To je dáno tím, že levá část palubní desky je natočena směrem k řidiči a její centrální konzola je poměrně mohutná.

Na počátku minulého desetiletí, kdy se tento vůz rodil v počítačích inženýrů Fordu, ještě panovalo přesvědčení, že řidič má mít veškeré ovládací prvky blízko sebe a jejich ovládání má být co nejjednodušší. Proto na někoho, kdo už si stihl zvyknou na současné minimalistické pojetí interiéru, může změť tlačítek a ovladačů v tomto Fordu působit poněkud “neuklizině”. Na druhou stranu, snadno si na to zvyknete a pak už budete třeba vyhřívání sedaček zapínat po paměti, bez nutnosti odvracet oči od situace za čelním sklem vozu.

Za volantem hned jako doma…

Focus bez problémů poslouží jako přepravník i pro rodiny žijící aktivním životem. Dozadu se bez problémů posadí také jedinci, kteří dorostli do plus mínus 185 centimetrů, kufr také postačuje pro naložení potřeb na celý víkend nebo kratší dovolenou.

Během testu, který probíhal na komunikacích všech tříd a kvalit ve středních a východních Čechách, jsem našel jen málo nedostatků tohoto vozu. Například stěrače, které máchají proti sobě, zanechávají u obou čelních sloupků dost velké nesetřené plochy. To pak vyžaduje zvýšenou pozornost při odbočování, aby nedošlo k přehlédnoutí chodce, cyklisty nebo dokonce auta.

Také bych ocenil delší sedák s větší podporou stehen. Řidičkám a spolujezdkyním možná bude vadit také to, že zrcátkům instalovaných do slunečních clon chybí osvětlení.

Klady ale jezdnoznačně převažují. Třeba řazení. To, jak se má páka v kulisách pohybovat přesně, neslyšně a s přirozeným odporem by se mohla většina automobilek od Fordu učit.

Také jízdní vlastnosti jsou, přes přítomnost těžkého dieselového agregátu v přídi, vynikající. Auto má chuť zatáčet. I když , při ostřejším tempu budete pociťovat mírnou nedotáčivost. Což je ale záměr a příspěvek ke zvýšení bezpečnosti. S nerovnostmi se také podvozek umí vypořádat skvěle. Přejíždí je s klidem Angličana a nedá o nich cestujícím ve voze vědět ani zvukovým doprovodem.

Nový majitel tohoto vozu bude nepochybně spokojen také se spotřebou. Při klidném “plutí” po nenáročné okresní silnici ukazoval palubní počítač hodnoty mezi 4,2-4,5 litry na sto kilometrů, v kombinovaném režimu se zcela určitě vejdete “pod šest”. Já konkrétně jsem v cíli dvousetkilometrové trasy viděl na displeji průměr 5,7 litru. Jen na dálnici už to tak skvělé není. Počítejte tak se 6,5 litry nafty na sto kilometrů.

Ford Focus minulé generace je auto, které byste při vybírání v této velikostní a cenové kategorii neměli pominout. Jen je třeba se zajímat o jeho historii.

Konkurenti přicházející v úvahu:

(Doporučuje Filip Kučera z Auto ESA)

Mezi konkurenty patří třeba Hyundai i30Zdroj: Hyundai

Hyundai i30

Plusy:

nižší ceny

větší kufr

levnější značkový servis

Mínusy:

průměrné jízdní vlastnosti

chudší výbavy

Opel AstraZdroj: Opel

Opel Astra

Plusy:

kvalitní sedačky

dobré jízdní vlastnosti

dobré výbavy

Mínusy:

menší kufr

dražší značkový servis

nebo Toyota AurisZdroj: Toyota

Toyota Auris

Plusy:

spolehlivé motory

trvanlivé interiéry

dobré podvozky

Mínusy:

dražší náhradní díly

vyšší pořizovací cena