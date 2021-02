Sportovně užitkové vozy (SUV) jsou typem osobního automobilu, který vládne prodejům nových aut a čím dál více se prosazují také v obchodech s ojetinami. V současnosti jich jsou na výběr desítky modelů od řady evropských či asijských výrobců. Nyní přinášíme recenzi jednoho z nich.

Zkoušený exemplář ojeté Škody Karoq během testovací jízdy | Foto: Radek Pecák

Zákazníci, kteří shánějí auto pro rodinu s využitím nejčastěji v městském a příměstském prostředí, ale zvládající rovněž víkendové výlety a cesty na dovolenou, obvykle volí SUV střední velikosti. Nezřídka je pro ně cenovým limitem hranice půl miliónu korun.

Klasickým zástupcem této třídy s výše zmíněnou cenovkou je tuzemský model Škoda Karoq. Konkrétní testovaný kousek si můžete prohlédnout v naší obsáhlé komentované fotogalerii.

“Škoda Karoq je suverénně nejprodávanější SUV v ČR. V prodejnosti předčí většího Kodiaqa i menšího Kamiqa. Ojeté vozy se v naší nabídce dlouho neohřejí. Největší zájem je o pohon předních kol a benzinové motory, a to především kvůli ceně. Vzhledem k tomu, že se Karoq vyrábí od roku 2017, ojeté vozy nejsou zničené, netrápí je poruchy a často mají stav téměř nového vozu. Dobrý kup v tomto ohledu představují roční vozy s malým nájezdem kilometrů z operativních leasingů. U dražších modelů, například s naftovým dvoulitrem, automatickou převodovkou a pohonem všech kol, je možné ušetřit až 200 tisíc korun oproti novému vozu”, říká Filip Kučera z Auto ESA.

Právě v tomto autobazaru jsem si k testu vypůjčil Karoq z roku 2018, který podle údajů na tachometru dosud najezdil necelých 57 000 kilometrů. Exemplář v tmavě modré barvě poháněl základní litrový tříválcový zážehový turbomotor, který má výkon až 85 kW. Spojen je s manuální šestistupňovou převodovkou). V této motorizaci jde pochopitelně o vůz s pohonem výhradně předních kol, přestože Karoq (na rozdíl od menšího Kamiqu) může být také "čtyřkolka".

Kus s velmi dobrou výbavou (například dvouzónová automatická klimatizace, navigace na dotykovém displeji, vyhřívané přední sedačky, střešní ližiny, mlhovky a tažné zařízení) je aktuálně k mání za částku 469 000 Kč.

Přestože jde o vůz, který se na silnicích pohyboval již více než dva roky, na první pohled vypadal jako auto, které je připraveno k převzetí u dealera jako zbrusu nové.

Platilo to jak při pohledu na exteriér, tak i po otevření dveří vozu. Dokonce i disky z lehké slitiny vypadaly, jako by je právě namontovali. Nikde žádný škrábanec či promáčklina. Celkový dojem snižovalo pouze to, že auto jezdilo na šestnáctipalcových kolech. O palec či dva větší by ho určitě zkrášlily.

Hned po usednutí jsem ocenil sedačky. Měly sportovní design, ale současně ve všech směrech dostatečné rozměry pro pohodlné uvelebení i lidí s většími postavami.

V roce 2018 Škoda ještě vyznávala filozofii používání klasických fyzických ovladačů. Tedy například teplota na klimatizaci se v Karoqu nastavuje prostřednictvím kulatých spínačů. Nad nimi i pod nimi je další sada tlačítek pro zapínání a vypínání dalších důležitých funkcí. Dokonce na okrajích multimediálního displeje jsou klasické knoflíky pro ladění a úpravu hlasitosti.

Podvozek miluje špatné cesty

Po nastartování studeného motoru jsem byl příjemně překvapen nízkou úrovní hluku, který tento tříválec vyluzoval. Rovněž vibrace byly v míře, která mi vůbec nevadila.

Karoq nabídne dostatek místa také cestujícím ve druhé řadě. Pokud jsem si nastavil sedačku řidiče do pozice, ve které řídím a pak jsem si se svými 186 centimetry přesedl dozadu, měl jsem před koleny solidní rezervu 4 centimetry a nad hlavou královský deseticentimetrový prostor.

Tvůrci interiéru dostatečně nadimezovali odkládací prostory. Vymysleli i některé specialitky. Například jedna ze zavíracích přihrádek na drobnosti je na horní straně palubní desky. Doklady či menší poznámkový blok pak můžete umístit do kapsiček na vnitřních bočních stranách předních sedadel.

Kufr v tomto SUV je samozřejmě menší než jaký nabízejí škodovácké kombíky, ale rozhodně není malý. Ocenil jsem také fakt, že se pod podlahou zavazadlového prostoru nacházela plnohodnotná rezerva. Na levé straně je pak lišta, na které jsou tři háky na zavěšení nákupních tašek. Jsou tak mohutné, že by každý z nich mohl bez problémů unést třeba i deset plných pivních lahví.

Už když jsem v roce 2017 vůz testoval poprvé, byl jsem plně spokojen s naladěním podvozku. Dospěl jsem dokonce k přesvědčení, že je to to pravé ořechové na rozbité české okresky.

Ani teď, po absolvování několika stovek kilometrů s ojetým exemplářem jsem na tomto svém názoru nic nemusel měnit. Je vskutku velmi příjemný a pokud budete jezdit rozumným tempem, pak se nemusíte bát nepříjemných rázů při průjezdu výtluku nebo přejezdu kolejí či zpomalovacích retardérů. Auto navíc zůstává příkladně klidné a neuhne ze zvolené stopy. Naprosto spokojen jsem byl s naladěním posilovače řízení, řazení bylo hladké a tiché a brzdy reagovaly v přímé úměře se silou působící na pedál.

Zmíněný motor 1,0 TSI svojí dynamikou postačuje i na bezpečné předjetí pomalejších nákladních vozů. V táhlejších stoupáních mu sice poněkud "dochází dech", ale brzdou provozu se ani tak nestanete.

V případě, že auto budete používat ve městě a převážně mimo rychlostní silnice, tak budete určitě spokojeni také se spotřebou. Na okresních silnicích a rovněž v ulicích hlavního města jsem viděl na palubním počítači průměrnou spotřebu v hodnotách od 5,1 do 5,5 litrů.

Situace v tomto směru se ale dramaticky změnila, když jsem vjel na dálnici. Při dodržování rychlostního limitu 130 kilometrů v hodině se ručička otáčkoměru držela na rysce 2800 otáček. Spotřeba pak v průměru dosahovala 8-9 litrů.

Konkurenti přicházející v úvahu:



(Doporučuje Filip Kučera z Auto ESA)

Konkurentem je třeba Volkswagen TiguanZdroj: Radek Pecák

Volkswagen Tiguan

Plusy:

vysoká nabídka ojetých vozů

vysoká spolehlivost mladších vozů

reprezentativní značka



Mínusy:

drahé opravy u starších vozů s vysokými nájezdy

základní výbavy vypadají uvnitř obyčejně

Ford KugaZdroj: Radek Pecák



Ford Kuga

Plusy:

vyspělý podvozek

tiché a kultivované motory

prostorná kabina



Mínusy:

horší výhled přes široké A sloupky

kratší zadní sedáky

nebo Mitsubishi Eclipse CrossZdroj: Radek Pecák



Mitsubishi Eclipse Cross

Plusy:

vyspělý pohon 4x4

vysoká spolehlivost

dynamický design



Mínusy:

dražší náhradní díly

nízká nabídka ojetých vozů