V minulém dílu článku o nákupu ojetiny jsme si probrali, čím se řídit při počátečním výběru auta a jak se připravit na jeho nákup. Nyní se dostáváme do bodu, kdy jsme u vybraného vozu. Na co si dát pozor? A co všechno byste měli zkontrolovat?

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Předpokládejme tedy, že stojíme před svým "novým" vysněným autem. Samozřejmě, že se nám na první pohled asi líbí a vidina cesty domů v něm je v danou chvíli podmanivá, ale jak již bylo řečeno v prvním díle, je třeba nenechat se okouzlit a postupovat racionálně.

Čtěte také: Jak se nespálit při koupi ojetiny: Začínáme výběrem, těchto rad se držte

Pouze důkladná prohlídka a pořádná testovací jízda totiž zaručí, že koupíme kvalitní a dobře sloužící auto, nikoliv past před smrtí. Zde je několik tipů, kterých je radno se držet.

Statická obhlídka

Nejprve se udělejte statickou prohlídku, při které je třeba auto pořádně prolézt zvenku i zevnitř.

1. Prověřte všechna čísla a papíry

Než se pustíme hlouběji do prověrky automobilu, je dobré ověřit, že jsou v pořádku všechny legislativní věci. Pečlivě projděte všechna čísla na karoserii, na výrobním štítku, případně v interiéru, za oknem nebo na oknech. Čísla musí všude sedět a nikde nesmí být znatelná manipulace. U novějších aut si vyžádejte také servisní knížku.

2. Pořádně obejděte karoserii

Že jsou všechny lakované díly stejně barevné, to by měl být základ. Koukejte ale také po spárách v karoserii, které by měly být všude stejné a neměly by se zužovat ani rozšiřovat. Zvedněte koberec v kufru a koukejte po barevných změnách nebo zvrásnění plechů. Stejně tak si prohlédněte i uložení tlumičů pod kapotou a deformační zóny. Vaší pozornosti by neměla ujít ani koroze. Nemáte-li možnost auto zvednout, nezbývá než si lehnout na zem a prohlédnout spodek alespoň ze země.

3. Zkontrolujte provozní kapaliny

Brzdová kapalina, kapalina v servořízení, chladicí kapalina a samozřejmě i motorový olej. Všeho by mělo být tak akorát. U motorového oleje navíc věnujte zvýšenou pozornost výskytu šedého mazutu, který značí smíchání oleje s vodou. Troška na spodní straně víčka oleje je za studena normální, ale po důkladném zahřátí musí zmizet.

Čtěte také: Tohle je 10 nejotravnějších chyb českých řidičů. Neděláte je taky?

4. Důkladně prohlédněte interiér

Interiér o autě vypoví mnoho. Ohmatané přepínače, osahaný volant, prosezené či dokonce potrhané sedačky – to vše může napovědět, že auto nemá najeto tak zázračně málo, jak uváděl inzerát. Proto se zaměřte na každé zákoutí, vše prohlédněte a zkontrolujte. Zaměřte se také na funkčnost pohyblivých prvků, výdechů topení a zkrátka na vše, co se může v průběhu let poškodit.

5. Zkontrolujte elektroinstalaci

Autorádio by mělo hrát ze všech reproduktorů, všechna elektrická okna by měla bez pazvuků jezdit nahoru i dolů, stěrače musí stírat, klakson troubit, světla svítit, klimatizace foukat studeně a topení teple. Zaměřte se také na volné kabely, které se válí v interiéru či motorovém prostoru. Takový dodělávaný alarm, vybíjející baterii při stání, může být hodně bolestivým problémem.

6. Poslechněte motor

V ideálním případě by měl být motor před prvním nastartováním zcela studený. Poslechněte si jak startuje, zda po startu nevydává žádné pazvuky a zda drží ustálený volnoběh, prostý mechanického cvakání nebo nepravidelného šramocení. Jediné cvakání benzínového by se mělo ozývat ze vstřiků a znít pravidelně, trochu jako šicí stroj. Dieselové motory potom typicky klapou, ale ani jejich „kadlání" by nemělo znít příliš nahlas. Koukněte také, jestli z výfuku nejde nějaký kouř, signalizující problém. Akceptovatelná je jedině pára za chladnějšího počasí.

Nepřehlédněte: Kouř z výfuku může upozornit na vážný problém. Napoví vám barva. Jak?

Testovací jízda

Pokud je až dosud všechno v pořádku, požádejte prodejce o testovací jízdu. V ideálním případě bude nejprve řídit on, zatímco vy můžete pouze poslouchat. Následně se za volantem vystřídejte.

1. Pozorně vnímejte

Vypněte větrák i rádio a bedlivě vnímejte všechny zvuky, co se linou od motoru i podvozku. Nic nesmí působit volným dojmem, žádné klepání či dokonce mlácení není přípustné. Věnujte pozornost tomu, co auto dělá při přejezdu nerovností. Podvozek by měl ideálně filtrovat nerovnosti tiše, jistě a nesmí se projevovat ani žádné vibrace.

2. Ověřte výkon motoru

Jen co si sednete za volant, nebojte se dát autu trochu „napít". Motor by neměl prokazovat významnější díry ve výkonu, neměl by být v otáčkách neúměrně hlučný a má-li turbodmychadlo, musí být jeho nástup cítit. Zároveň se v nižších otáčkách nesmí motor dusit, a když za jízdy vyšlápnete spojku, musí bez kolísání otáček spadnout na volnoběh.

3. Ověřte sílu brzd

Nejprve brzděte v různých rychlostech jemně, jestli se neprojevuje žádné pulzování do brzdového pedálu či do volantu. Následně to zkuste prudce a ověřte, že jsou brzdy tak silné, jak mají být. Tím by zároveň mělo svou funkci ukázat i ABS. V poslední fázi můžete zkusit zabrzdit bez držení volantu. Jede-li auto rovně, značí to, že obě strany brzdí stejnou silou. Někde v kopci nezapomeňte vyzkoušet ruční brzdu.

Čtěte také: Jak snížit spotřebu auta? Není to složité, těmto mýtům ale nevěřte

4. Vyzkoušejte převodovku

Jedná-li se o manuální převodovku, musí všechny rychlosti zapadat hladce a přesně na svoje místo. Při podřazování nemá páka klást velký odpor a při pomalé jízdě nesmí být problém ani s opětovným zařazením prvního stupně. Automatická převodovka se musí hladce rozjíždět, hladce řadit a rozhodně za žádných okolností necukat.

5. Věnujte pozornost řízení

Pustíte-li volant, auto musí jet rovně. Řízení by nemělo vykazovat vůle kolem středové polohy nebo vibrace a zkusíte-li otáčení v plném rejdu, nesmí se odnikud ozývat žádné lupání ani jiné zvuky. Zkuste také ostřeji projet nějakou zatáčku. Auto by mělo držet stopu, neplavat a chovat se jistě a bezpečně. Pokud při rychlém střídání směrů (jako kdybyste jeli slalom), slyšíte cvakání, může to opět znamenat problém s podvozkovými díly.

Pokud je tedy na autě vše v pořádku, je dost dobrá šance, že před sebou máte solidní ojetinu. Jedná-li se ovšem o starší auto, s největší pravděpodobností vše v pořádku nebude. Potom už záleží pouze na rozhodnutí, zda součet předpokládaných oprav nepřesahuje určitou hranici.

Pokud se vám navíc něco nezdá, určitě se nebojte žádat od prodejce adekvátní slevu. U ojetých aut se smlouvalo a smlouvat se bude, takže v tomto ohledu se nemusíte stydět.

A my se příště podíváme na to, co byste měli s novým ojetým autem udělat poté, co jej koupíte a přivezete si je domů.