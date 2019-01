Jak se nespálit při koupi ojetiny: Začínáme výběrem, těchto rad se držte

Výběr ojetého auta je činnost, kterou se většina z nás zabývá maximálně jednou za několik let. O to je ale důležitější. Snad každý přece chce, aby mu jeho nové auto sloužilo co nejlépe.

Ilustrační foto. | Foto: Denik

Koupě ojetiny logicky není totéž jako nákup rohlíků v Lidlu, jde o rozhodnutí, u něhož je potřeba zvážit spoustu okolností. Proto jsme pro vás připravili přehledného průvodce koupí ojetého auta. V první díle se budeme věnovat spíše obecnějšímu začátku. V nejbližším pokračování (najdete ho zde) už ale budeme popisnější a zaměříme se na konkrétní záležitosti. Nepřehlédněte: Jak se nespálit při koupi ojetiny II.: Jsme u auta. Na co si dát pozor? Nyní je na ně ale ještě čas. Pokud jste se totiž rozhodli, že si koupíte "nové ojeté" auto, nejprve si samozřejmě musíte zorganizovat vlastní "výběrové řízení", při kterém si ujasníte, jaký vůz vlastně chcete a co od něj očekáváte. Na takový výběr se vztahuje následujících šest pravidel. 1. Vybírejte auto podle reálného využití Pečlivě se zamyslete nad tím, co hodláte s autem dělat a jaké budou vaše potřeby a požadavky. Opravdu potřebujete velký kombík kvůli tomu, abyste jednou za dva roky odvezli štafle? Nebylo by lepší koupit si místo něj třeba designově hezčí sedan nebo levnější hatchback? 2. Motor vybírejte podle předpokládaného nájezdu Naftový motor s nižší průměrnou spotřebou je celkově obrovským lákadlem, ale co lze uspořit na palivu, může se dvojnásobně vrátit na servisu, jehož náročnost je zpravidla výrazně vyšší než u benzínových motorů. Turbodieselům třeba nesvědčí krátké trasy, takže na časté popjíždění po městě neexistuje lepší volby, než klasický benzín - ideálně s atmosférickým plněním. Nafťáky se obecně často vyplatí až s výrazně vyšším nájezdem. Čtěte také: I v Německu stáčejí tachometry. Falešné kilometry tam prý má každá třetí ojetina 3. Prověřte spolehlivost Netrpí vámi vybrané auto nějakými notorickými neduhy? Auto je komplexní stroj, jehož součásti se mohou vlivem špatného technického navržení nebo chyby ve výrobě stát nespolehlivé. Na nespolehlivost mohou trpět konkrétní díly, motorizace, nebo třeba jen modelové ročníky, po kterých došlo k nápravám. V době internetu to není nic složitého. 4. Obraťte se na odborné i uživatelské testy Jak auto jede, jak "žere", jaké jsou jeho jízdní vlastnosti, či jestli na něm není něco, co by vás mohlo chronicky štvát. To všechno se lze dozvědět z různých testů a referencí, kterých lze v časopisech nebo na internetu najít spousty. Recenzují jak profesionální novináři, kteří mají zkušenosti a možnost porovnávat, tak i dlouholetí majitelé, kteří najezdili s daným vozem třeba i stovky tisíc kilometrů. Čtěte také: Sháníte ojeté SUV? Těmto kouskům se raději vyhněte 5. Neomezujte hledání na své okolí Samozřejmě, že by bylo pohodlnější dojet si pro svou ojetinu pár minut od domu. Tady se ovšem vyplatí nebýt líný a pro nové auto, které kupujete jednou za několik let, obětovat klidně i pár hodin cesty. Pokud se vůz, který hledáte, vyskytuje na druhém konci republiky, není důvod jej vyřazovat z výběru. Totéž platí i pro auta v sousedních zemích. Dovoz z Německa nebo Rakouska není příliš drahý ani náročný a přinejmenším můžete vybírat z více kusů. 6. Nechte si finanční rezervu Když už jste se rozhodli pro koupi ojetého auta, určitě na něj máte stanovený rozpočet. Neutraťte ho za vůz ale celý, nechte si vždy alespoň několik tisíc korun navíc jako rezervu pro případ, že budete muset řešit nějaké nepředvídatelné problémy či opravy. Předstartovní příprava Sotva se nám do hledáčku dostane jedno konkrétní nabízené auto nebo klidně i více vhodných modelů, můžeme se pomalu chystat na nákup. Ještě než se ale rozjedeme za naší ojetinou, je dobré udělat si drobnou předstartovní přípravu. 1. Poptejte se prodejce Zvedněte telefon a nebojte se klást všetečné dotazy. Zejména pokud je vůz prodáván přes soukromý inzerát, uděláte si i přes telefon první obrázek o předchozím majiteli. Ptejte se, jestli bylo auto bourané, jestli bylo správně servisované a jak se vlastně používalo. Neměl by chybět ani dotaz na délku vlastnictví auta a důvod prodeje. Pokud auto rychle střídá majitele, bude s ním něco v nepořádku. 2. Nenechte se okouzlit Staré přísloví zní „důvěřuj, ale prověřuj", takže i když majitel ochotně odpověděl na všechny položené otázky, nelze mít jistotu, že si některé skutečnosti nepřibarvil. I když na druhé straně telefonu zněl prodejce jako beránek, nikde není psáno, že se nejedná o vlka, který vás hodlá připravit o spoustu peněz. Takových zkušeností je hlavně z malých autobazarů spousta. Čtěte také: Opravdu máte "Němce"? Třetina ojetin prý pochází z jiné země, než uvádí prodejci 3. Nechte si vozidlo prověřit Na internetu lze nalézt spoustu firem, které vám za drobnou úplatu vozidlo „papírově" prověří. Dozvíte se tak například o pojistných událostech a uvidíte graf vývoje tachometru (jsou-li k dispozici údaje). Dále zjistíte odkud auto opravdu pochází, zda není někde hlášené jako kradené či jestli na něm nevázne zástavní právo leasingové společnosti. Můžete tak předejít velkým problémům, které by mohly skončit zabavením vašeho nového auta bez náhrady. 4. Pořádně si prohlédněte fotografie V ideálním případě si dal prodejce na fotkách vozu záležet a vy se tak můžete podívat na jeho zevnějšek ještě před osobním shledáním. Koukněte v klidu domova po výrazných škrábancích, po výrazných změnách v odstínu laku, či po puchýřcích laku, značících korozi. V interiéru potom po poškozeném čalounění a chybějících dílech. Přijde-li vám, že je nějaká část záměrně nevyfocena, víte, kam se máte při osobní prohlídce zaměřit. Čtěte také: Ojetinám s "cinklými" diesely cena neklesá. Většině dokonce vzrostla 5. Víc hlav víc ví Máte-li kolem sebe někoho, kdo autům rozumí, požádejte ho, aby si udělal čas a vydal se na nákup s vámi. Pokud nikdo takový není, vezměte si libovolného kamaráda/partnera/příbuzného, zkrátka kohokoliv. Nejen, že budete se známým člověkem za zády klidnější, ale i ten největší technický antitalent vás může upozornit na chybu, kterou byste sami přehlédli. V příštích tipech už se podíváme na samotnou obhlídku vybraného auta a doporučíme, na co konkrétně se u ojetých vozidel zaměřit a co si pohlídat.

Autor: Dominik Valášek