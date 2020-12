Automobily značky Škoda jsou v České republice nejprodávanějšími jak v kategorii nových vozů, tak i ojetin. Nad důvody, proč tomu tak je, se zamýšleli experti společnosti Cebia.

Škoda Fabia | Foto: Škoda Auto

Značka Škoda má v České republice obrovskou tradici. Její velký tržní podíl je dán podle expertů Cebie také tím, že zejména její klasické modely (tedy Octavia, Fabia a Superb) si oproti průměru zbytku trhu lépe drží svoji hodnotu. Právě pomaleji klesající zůstatková cena je to, proč tyto vozy často upřednostňují firmy i běžní zákazníci. Řada z nich totiž plánuje po čase vyměnit vůz za novější, a proto požadují, aby rozdíl mezi kupní a prodejní cenou byl co možná nejmenší.

Na relativně pozvolnější průběh klesání hodnoty Škodovek má vliv dostupnost náhradních dílů, mohutná síť servisů a v neposlední řadě také dostupností informací o historii vozů. Právě vozy značky Škoda patří k těm, o nichž se toho dá zjistit nejvíc a lze říci, že lidé tak častěji nekupují zajíce v pytli jako v případě některých jiných značek.

„Značka automobilu do zůstatkové hodnoty promlouvá, ale není to jediný aspekt ocenění vozu. Doložitelný pravidelný servis, nejlépe v autorizovaném servisu, prověřený původ a stav kilometrů ojetý vůz dále zhodnocují. Kupujícímu totiž doplňují informace o současném stavu vozidla. Dobrá koupě začíná právě poučeným výběrem. Moderní prodeje ojetých vozů, jakým je i program Škoda Plus, dělají velkou část „domácího úkolu“ za zákazníka. Naše vozy mají prověřený původ a prošly podrobnou vstupní prohlídkou v autorizovaném servisu. Díky tomu přesně víme, co nabízíme, nejen my, ale i zákazníci,“ potvrzuje Pavel Kašpar, zodpovědný za program Škoda Plus.

Podle cenové analýzy, kterou provedla Cebia pomocí profesionálního systému na oceňování vozidel CebiCat GT a kdy srovnala nejprodávanější ojeté vozy značky Škoda s průměrem ostatních benzínových či dieselových vozidel ze stejné třídy na trhu, si v porovnání s jinými vozidly nejlépe drží cenu benzínové modely Škoda Octavia. Průměrná obvyklá cena modelu Škoda Octavia třetí generace Ambition 1.5 TSI se 110 kW je po dvou letech na 73 % ceny nového vozidla. Oproti průměru nižší střední třídy

benzínových vozidel je to o 5 procentních bodů více.

Lidé se Fabií neradi zbavují

V sedmi letech stáří sice klesne hodnota této Octavie na 42 %, ale je to opět v porovnání s ostatními vozidly o 5 procentních bodů více.

Dobře si vede rovněž Superb. Sedmileté exempláře dieselových Superbů si drží o 6 procentních bodů lépe hodnotu než srovnatelná vozidla. V případě modelů Superb je podle Cebie z hlediska poklesu zůstatkové hodnoty po dvou letech od zakoupení jedno, zda máte benzínové či naftové provedení. V obou případech se drží na 66 %. S přibývajícími lety však začnou modely s dieselovými motory klesat rychleji na ceně než benzínové. Po sedmi letech je průměrná hodnota benzínového Superbu 3. generace Style 1.5 TSI se 110 kW 37 % pořizovací ceny nového vozu, zatímco v případě naftového modelu 3. generace L&K combi 2.0 TDI se 140 kW je

zůstatková cena jen 29 %.

Možná pro leckoho bude překvapením, že vůbec nejpomaleji klesá hodnota modelu Fabia. Analýza benzínového modelu 3. generace Ambition 1.0 MPI s 55 kW ukázala, že po dvou letech si drží hodnotu stejně jako benzínová Octavie na 73 % pořizovací ceny nového vozu. Ostatní benzínová vozidla ze segmentu nižších a malých vozidel si však drží zůstatkovou cenu rovněž na 73 %.

Rozdíl nastává až po sedmi letech, kdy zůstatková hodnota Fabie dosahuje 45 %, zatímco průměrná zůstatková hodnota ostatních srovnatelných vozidel 43 %. (U zmíněné Octavie je to 42 %).

Vozidla ze segmentu nižších a malých vozidel jsou levná, ideální pro městský provoz nebo jako druhé auto do rodiny, a proto se těší velkému zájmu a jejich hodnota tak klesá nejpomaleji. Důvodem, proč si malá, zejména dvouletá, vozidla drží vysokou zůstatkovou hodnotu, je i skutečnost, že jsou oproti ostatním vozům častěji ve vlastnictví fyzických osob, které se jich jen nerady po krátké době od zakoupení zbavují, a pokud ano, pak nejsou připraveny akceptovat vyšší cenový pokles oproti hodnotě nového vozu.