Nejistá současná situace mnoha firem i soukromníků je vede k tomu, že se místo o koupi úplně nového auta zajímají o pořízení kvalitní ojetiny.Konkrétně prodejci programu Škoda Plus nyní kromě stabilního zájmu o stálice jako jsou Octavia či Fabia zaznamenávají rostoucí poptávku po vozech kategorie SUV.

Vybírání vozu v showroomu Škoda Plus | Foto: Škoda Auto

Již nyní prodejci v této síti nabízejí dokonce šest desítek vozů Škoda Kamiq, což je relativně velmi mladý model v portfoliu mladoboleslavské automobilky.“Stoupá také zájem o dobře vybavená auta,” uvádí vedoucí Škoda Plus Pavel Kašpar.

Trendem posledních let je podle něho automatická převodovka. Lidé požadují také infotainment sbarevnou obrazovkou, tažné zařízení, panoramatické střešní okno, poptávají také exempláře vybavené adaptivním tempomatem a moderními elektronickými asistenty jako je nouzové brzdění a podobně,” dodává,Výčet důvodů, proč si koupit ojetý automobil v síti Škoda Plus je skutečně dlouhý a pádný. Přesto však zájemce o auto z druhé ruky napadají rovněž další související otázky. Například to, zda a jaké vozy také Škoda Plus vykupuje.

“Vlastně jediným limitem je stáří maximálně patnáct let,” vysvětluje vedoucí programu Škoda Plus Pavel Kašpar. “Pokud byl vůz uveden do náležitého stavu, vykupujeme také automobily po opravách. Vždy pak v inzerátu u takového vozu uvádíme, že vůz je opravený po nehodě a zda je jeho stav dobrý, nebo velmi dobrý,” uvádí.

Výhodou pro ty, kteří chtějí nějaký automobil prostřednictvím Škoda Plus prodat, je fakt, že první kontakt může probíhat elektronickou formou. “Na našem webu prodávající vyplní příslušný formulář. Zde si zájemce vybere, komu chce nabídku na svůj vůz odeslat a kam je ochoten následně fyzicky dojet.Následně se mu ozvou naši zaměstnanci a dohodnou případnou návštěvu již u konkrétního prodejce,” vysvětluje vedoucí Škoda Plus Pavel Kašpar.

Záruka a bonusy

Ne každý má samozřejmě připravené finanční prostředky na okamžité uhrazení celé kupní ceny. “Stejně jako při nákupu nového auta u některého z dealerů samozřejmě i naši prodejci nabízejí zprostředkování financování. Dokonce to pro zákazníka může být velmi výhodné,” informuje Kašpar.

Celková hodnota aktuálně nabízených benefitů může dokonce přesáhnout částku 50 tisíc korun. “Ten, kdo využije financování Škoda Financial Services, získá automaticky benefit 20 000 Kč. Ty může využít buď jako slevu z prodejní ceny nebo pro nákup příslušenství a doplňků na auto,” říká Pavel Kašpar.

Dalších deset tisíc k dobru bude mít ten, kdo nabídne auto na protiúčet. Získat lze také pojištění platebních povinností a pojištění ztráty zaměstnání se zvýhodněním bezmála šedesát procent. Zákazníci určitě ocení také fakt, že povinné ručení na jejich nový vůz je po dobu financování vozu bude stát jen tisícikorunu ročně.

Dalším významným benefitem je jedna servisní prohlídka dle výběru zákazníka, a to včetně materiálu, který je s prohlídkou spojen. Při využití financování je příjemná rovněž skutečnost, že na auta s výkonem motoru do 147 kW (200 koní) lze získat prodlouženou záruku až na sedm let. Limitem je pak zmíněný věk a také nájezd do hranice 200 000 kilometrů.