Již na 150 místech v České republice má zájemce o nákup ojetého vozu navštívit autorizovaného prodejce programu Škoda Plus. Jedná se o dceřinou společnost ŠKODA AUTO ČR a z toho logicky vyplývá důraz na vysokou kvalitu nabízených služeb.

Prodejních míst Škoda Plus je 150 | Foto: Škoda Auto

“Zákazníci si to v čím dál větší míře uvědomují, a proto naše objemy prodaných vozů rok od roku stoupají,” uvádí vedoucí Škoda Plus Pavel Kašpar.

S loňskými bezmála 55 tisíci prodaných vozů se Škoda Plus již vloni stala největším prodejcem ojetých automobilů v ČR, když předstihla také jednu velmi známou síť se třemi shodnými písmeny ve svém názvu.

“Tím se ale rozhodně nehodláme uspokojit. Ve střednědobém plánu je zvýšení objemu prodejů až na hranici 100 000,” dodává Pavel Kašpar.

Současně se také má nadále zvyšovat úroveň nabízených služeb. “Již nyní má 57, tedy více než třetina prodejců zapojených do našeho programu vlastní krytý showroom,” informuje Pavel Kašpar. Jelikož se prodejní místa Škoda Plus obyčejně nalézají u autorizovaných dealerů a servisních partnerů Škoda Auto, pak je logické, že k dispozici je vždy také řádně vybavený servis s odborným personálem.

Nákup u některého z partnerů zapojeného do programu Škoda Plus přináší zákazníkům také další benefity. Tím je, podle Pavla Kašpara, například skutečnost, že všechny vozy, které se pak nabízejí, nejdříve procházejí kontrolou na základně jejich výrobního kódu VIN. To znamená, že zmizí riziko koupě automobilu, který byl dříve někomu odcizen, jedná se o vůz zařazený do exekučního řízení nebo byl takzvaně omlazen. Na základě VIN probíhá také kontrola najetých kilometrů.

“Navíc, a to je dnes také velmi důležité, můžeme garantovat, že se na našich internetových stránkách neláká na “falešné” vozy. To, co je uvedeno na webu, také skutečně naleznete fyzicky u daného dealera,” říká.

Pozor na malinkatá písmenka ve smlouvě!

Praktika nekalého nalákání zákazníka je dnes velmi rozšířená. V praxi to vypadá tak, že pracovník takového autobazaru s omluvou sdělí, že jím vyhlédnutý automobil již není v nabídce. “Mám však pro vás něco lepšího. Je to sice o něco dražší, ale mnohem lepší,” přesvědčuje. Odborníci radí, že pokud se s tím nějaký zájemce ojetinu setká, měl by se rychle rozloučit a začít vytoužený automobil hledat někde jinde.

Pavel Kašpar dodává, že prodejci Škoda Plus jednak umožní každému zájemci o ten který ojetý vůz dostatečně dlouhou prohlídku včetně testovací jízdy, ale současně předloží též transparentní popis technického stavu. “V případě, že technik autorizovaného servisu najde na autě nedostatek, zapíše ho do podrobného zápisu o stavu motorového vozidla,” informuje Pavel Kašpar. Je tam samozřejmě také to, zda auto prodělalo autonehodu a jakým způsobem po ní bylo opraveno.

Právě to, aby zákazník věděl dopředu, co přesně kupuje, je zárukou jeho spokojenosti s příslušným autobazarem. Zatímco při pořizování nového automobilu má zákazník minimálně dva roky servisní náklady při poruše ze zákona kryté, závady zjištěné po koupi ojetého automobilu si bohužel na své náklady musí nechat odstranit vlastník.

Některé méně seriózní autobazary v popisu vozu skutečný stav zamlžují. Například se tato pasáž je ve smlouvě vytišněna malinkými písmenky, případně se zde uvádí dokonce horší stav než je ten skutečný. Tím se prodejce nekalým způsobem snaží zabránit případné reklamaci.