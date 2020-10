Více než osm desítek vozidel nejrůznějších typů se nabízí v říjnových aukcích nepotřebného státního majektu, který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Cena je 410 000 Kč | Foto: ÚZSVM

Desítky Fabií první a druhé generace, také několik octavií, odtahovou Avii, opotřebované silničářské dodávky, ale i poměrně zajímavé exkluzivní automobily jsou v současné době k dispozici veřejnosti na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Mezi nimi vyniká vůz BMW X6 s momentální nabídkovou cenou 410 000 Kč. Zajímavý na něm je především fakt, že jde o automobil ve verzi s dieselovým třílitrovým šestiválcem, který má najeto pouze 38 113 kilometrů.

Tento černý exemplář a další příklady nabízených vozů obsahuje naše komentovaná fotogalerie.

Vůz byl uveden do provozu v roce 2012, ale před šesti lety ho odstavili a od té doby nečinně stál v kryté garáži. To se samozřejmě podepsalo na provozních kapalin i baterie, kvůli které v době odstavení plně funkční automobil nelze nyní nastartovat Jak baterii, tak samozřejmě brzdovou i chladicí kapaliny bude před znovuuvedením do provozu zapotřebí vyměnit. Poté by ale automobil měl být schopen bez problémů absolovovat kontrolu na STK.

Ze současné nabídky vyplývá, že řada státních institucí se v současnosti zbavuje celých skupin vozidel. Tak například Státní pozemkový úřad poskytl do aukcí hned šestici automobilů Suzuki Jimny minulé generace. Jejich aktuální nabídková cena se pohybuje v rozmezí od 26 000 do 51 000 Kč. Auta mají dokonce platnou technickou kontrolu a jsou pojízdná, byť některé vady na kráse přece jen mají.

Stránky úřadu obsahují rovněž fotografie čtyř Peugeotů 207. Některé jsou v mírně lepším stavu, většina ale není ale bez okamžité opravy dobře provozuschopná. Například jeden z exemplářů s benzinovou čtrnáctistovkou, který ujel od roku 2007, kdy získal české registrační značky, více než 183 000 kilometrů, má vadnou elektroinstalaci a nestartuje.

Stále se nabízí pokladač kuželů…

Velká část vozidel, které takto stát nabízí, je velmi obtížně prodejná. Svědčí o tom várka silničářských dodávek, odtahové Avie a dalších aut v oranžové barvě, které se nabízejí už ve třetím kole aukcí.

Stejný problém potká zřejmě i čtyřiadvacet let starou Škodu Felicia 1,3, byť platnost STK v jejím případě vypršela teprve minulý měsíc. Její cena je navíc poměrně vysoká - 18 410 Kč.

Je dokonce o 410 Kč vyšší, než v případě rovněž nabízeného Audi A6. Tato limuzína s motorem 2,8 a pohonem všech kol byla uvedena do provozu v roce 2000 a od té doby "spolykala" 329 000 kilometrů. Během té doby ale notně zkorodovala a mnohé technické komponenty se porouchaly.

Proto bychom spíše doporučovali zajímat se o nabízené Volvo S60 z roku 2003. Je poháněno zážehovým turbomotorem s objemem 2,5 litru a výkonem 154 kW. Automobil, který dosud najel 220 000 kilometrů, má stále platnou technickou kontrolu.

Zájemci o úspornou limuzínu by se mohli zúčastnit aukce o Škodu Superb druhé generace z roku 2008 ve verzi Greenline. To znamená, že má pod kapotou slavný turbodiesel 1,9 TDI s výkonem 77 kW. Má sice deformovaný levý přední blatník, nefunkční jedno světlo, hlučný motor a problémy s přední nápravou, ale STK stále platí.

Nejmladším vozem v nabídce je Fabia Combi třetí generace. Verze s litrovým zážehovým tříválcem od roku 2018 najezdila necelých pět desítek tísíc kilometrů. Zájemce by ji mohl získat již za 160 000 Kč.