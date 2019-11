Tradiční statistika TÜV Report vyhodnocuje procento závad, které zaznamenají technici a stanicích technické kontroly provozovaných touto společností.

Volkswagen Sharan | Foto: VW

Německá auta na začátku žebříčku spolehlivosti a kupodivu v poměrně velké míře také na jeho konci. Tak by se daly zjednodušeně shrnout letošní výsledky tradiční statistiky zachycující technický stav v Německu provozovaných vozů, které se v daném období dostavily na stanici technické kontroly.

Ve statistice, do které byly zahrnuty protokoly z kontroly 1,9 miliónu aut (tedy opravdu reprezenativní vzorek), se zohledňuje průměrné procento vážných závad u jednoho konkrétního typu automobilu. Mezi vážné závady se počítají například problémy s brzdami, díly podvozku, řízením, výfukovou soustavu, úniky oleje nebo také nefunkční osvětlení. Ze statistiky jsou vyřazeny typy vozů, kterých nepřijel na kontrolu dostatečně velký počet. Předchází se tak zkreslení výsledků.

Přehled aut, které opravdu nelze doporučit k dovozu z Německa, přinášíme ve fotogalerii, včetně údaje o jejich průměrné poruchovosti.

TÜV jednotlivé vozy řadí do pěti kategorií podle stáří. Poprvé jsou automobily podle své spolehlivosti hodnoceny ve stáří 2-3 roky, dále pak 4-5, 6-7, 8-9 a 10-11 let.

V popředí žebříčku se tentokrát hodně často umisťovaly vozy značky Mercedes, ale překvapily i některé produkty automobilek, které vyrábí auta pro běžné lidi (tipy na spolehlivé německé ojetiny přineseme za několik dní také).

Ojetou Dacii raději nebrat!

Asi není moc velkým překvapením, že velké procento závad němečtí technici zaznamenali u prakticky všech produktů rumunské značky Dacia. V nejmladší kategorii je absolutně nejhorším typem Dacia Logan a hned za ní následuje velmi oblíbené SUV stejného výrobce - Duster.

Logan byl mezi nejhoršími auty ve všech zmiňovaných věkových pásmech. Stejně nelichotivého výsledku dosáhla také malá dodávka Renault Kangoo. Špatné výsledky měly tradičně také italská malá auta - zejména typ Punto a maličký Ford Ka. Hodně obezřetní by měli být také ti, kteří by si chtěli dovézt z Německa Chevrolet Spark, případně jeho předchůdce Daewoo Matiz.

Hodně nemilá zpráva však tentokrát přišla od specialistů TÜV pro ty, kteří by si rádi pořídili v Německu provozované velkoprostorové Volkswageny. Typ Sharan měl hodně závad ve věku od dvou do pěti let, o něco menší Touran se technikům nelíbil zejména ve stáří do tří let.

Vybírat spolehlivé ojeté MPV může být opravdu těžkým oříškem. Dobře na tom totiž (minimálně v některých věkových pásmech) nejsou ani Fordy Galaxy nebo Seaty Alhambra. Poměrně nedobře na tom je také nedávná vlajková loď značky Volkswagen - model Passat.