Stáří vozu má malý vliv na cenu ručení

Foto: shutterstock

Kolik bude motorista platit za povinné ručení, závisí vždy na vícero kritérií. Jedním z nich je i stáří auta. Ve srovnání s ostatními parametry ale finální cenu povinného ručení ovlivňuje jen velmi málo. „U povinného ručení mírně zvýhodňujeme úplně nová vozidla do jednoho roku, protože s nimi jejich majitelé jezdí velmi opatrně. Do deseti let se stáří vozidla promítá do ceny standardně a u ještě starších aut je pak povinné ručení už zase o trochu vyšší,“ uvedl například Miloš Velíšek, supervizor pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny. O ceně povinného ručení motoristy nejvíce rozhoduje jeho škodní historie, tedy jak boural či neboural v minulosti. A k tomu také, jak hodně jezdí. Tento parametr pojišťovny zohledňují buď sledováním nájezdu kilometru, nebo tak zvanou regionalitou. Tedy místem, kde motorista žije. V čím větším městě žije, tím své vozidlo používá více. Proto nejvýhodnější cenu z hlediska bydliště mají lidé žijící v malých obcích. Přání každého motoristy je, aby na povinném ručení platil co možná nejméně. Mnozí se přitom domnívají, že čím starší mají auto, tím se jim povinné ručení zlevňuje. Staří vozidla má ale vliv hlavně na dobrovolné havarijní pojištění, které se odvíjí od aktuální (časové) ceny auta. U povinného ručení je to jinak. Do ceny povinného ručení ještě promlouvá i věk řidiče a zákonný parametr, kterým je objem samotného motoru. Ten se přirozeně týká jen spalovacích motorů, u elektromobilů tento aspekt odpadá. Výsledkem této „parametrizace“ povinného ručení je pak individuální cena pro každého konkrétního motoristu. Pojišťovny o ní hovoří jako o segmentaci povinného ručení – tedy štěpení sazeb podle více kritérií. Systém povinného ručení na tomto principu funguje prakticky ve všech zemích Evropy a lze jej považovat za ten nejvíce spravedlivý. Motorista svým chováním na silnici významnou měrou ovlivňuje, kolik za povinné ručení zaplatí. Rozdíly mezi pojišťovnami Motoristům, kteří vybírají pojišťovnu, kde by si sjednali povinné ručení, lze poradit jediné. Srovnat nabídky od co největšího počtu pojišťoven. A srovnáváním cen by zjistili, že rozdíly nemusejí být vůbec malé. I když všechny pojišťovny pracují se segmentací, odlišují se v tom, jak velké váhy jednotlivým parametrům ve výsledné ceně přisuzují. (rš)