Na trhu s ojetými vozy je poměrně široký výběr velkých rodinných kombíků. Ať už jsou to Škody Superb či octavia, Volkswagen Passat, produkty francouzských značek Renault, Citroën nebo Peugeot a tak dále. v naší recenzi se zaměřujeme na to, zda jim může plnohodnotně konkurovat i méně frekventovaná Honda Accord.

Tentokrát jsem otestoval dvanáctiletý kombík Honda Accord | Foto: Radek Pecák

“S Hondou Accord osmé generace se do Evropy dostal vůz střední třídy s americkými parametry. S delší a širší kabinou, mohutnějšími sedadly, ale také s menším kufrem, než měla jeho tehdejší evropská konkurence. V dalších generacích se již Accord do Evropy oficiálně nedovážel, tak je z něj u nás poměrně vzácný ojetý vůz,” popisuje model úvodem Filip Kučera z Auto ESA.

Důkladně si ho můžete prohlédnout v naší komentované fotogalerii.

Z nabídky tohoto prodejce jsem si k testu vybral exemplář s karosérií kombi, s dieselovým motorem a manuální šestistupňovou převodovkou. Z výrobní linky sjel v roce 2010 a od té doby ujel 187 000 kilometrů. Auto ESA ho aktuálně nabízí k prodeji za 199 000 Kč.

“Vozy osmé generace jsou často velkoryse vybaveny. Téměř v každém voze najdete komfortní prvky, které v Evropě byly obvyklé ve střední třídě spíše u prémiových značek,” říká Kučera. To platilo také o zkoušeném kousku. V interiéru jsem nalezl například dvouzónovou automatickou klimatizaci, dobře hrající audiosystém s šesti reproduktory, vyhřívané přední sedačky a dokonce také sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka.

Pro budoucí majitele, kteří rádi cestují a vozí s sebou hodně třeba sportovních potřeb, je určitě dobré, že na střeše má tato Honda střešní ližiny a za zadním nárazníkem je tažné zařízení.

Na druhou stranu, Accord sice nabízí hodně prostoru vpředu, kde si cestující hoví na širokých křeslech, ale vzadu je to spíše pro děti. Není problém s místem pro hlavu, ale lidé s výškou nad sto osmdesát centimetrů už budou mít kolena otlačená od předního opěradla. Také kufr není úlně největší. Na druhou stranu, pod jeho dnem, je nebývalé množství menších schránek na uložení povinné výbavy a dalších drobností. V zadním opěradle jsem marně hledal průvlak pro prostrčení lyží do kabiny.

Na karosérii vozu, který měl bílý lak, jsem nenašel žádné závažnější škody. Známky opotřebení byly znát jen na ošoupané bočnici sedaček nebo na středové loketní opěrce. Také madla dveří již na sobě měla škrábance.

Žije se s ní příjemně

Veškeré ovladače a tlačítka však byla plně funkční. Navíc se mi líbila jejich dostatečná veliklost, díky čemuž řidič řidič zapne či vypne rychle to, co právě potřebuje, a neodvádí to jeho pozornost od dění před čelním sklem. Po nastartování se ozval klapavý zvuk dieselového čtyřválce se zdvihovým objemem 2,2 litru.

Za studena docela dost narušuje akustickou pohodu v interiéru, naštěstí po zahřátí se trošku ztiší. Jedná se o agregát, se kterým se někteří motoristé mohli setkat také v oblíbeném SUV s označením CR-V. Mechanici varují, že případné opravy jednotlivých jeho komponentů můžou být nákladné, neboť některé díly nejsou k dostání z takzvané druhovýroby. tento konkrétní motor se však jevil být v dobrém stavu. Sportovec to zrovna není, ale i pružné zrychlení je poměrně slušné.

Už krátce po prvním rozjezdu jsem byl nadšený z řazení. Příjemně malá hlavice páky se dobře drží a jednotlivé rychlostní stupně skvěle zapadají po přesném posunu v krátkých drahách. Líbilo se mi také přesné, správným způsobem “naposilované” řízení.

Brzdy už vyžadují delší pohyb nohy, než člověk pocítí zpomalování. Odborníci uvádějí, že podvozek je dostatečně odolný a neměly by ho poškodit ani špatné české okresky. Jen při přejezdu kanálových propustí se od kol ozývá trošku více hluku, než by bylo uším libé.

Přesto lze říci, že je dostatečně komfortní. Navíc si nechá líbit také sportovnější jízdu.

Spotřeba nebyla špatná, I když někteří konkurenti jsou spořivější. V kombinovaném režimu jsem zaznamenal na palubním počítači údaj 6,1 litru. Na dálnici s tuzemským rychlostním limitem počítejte s apetitem o půldruhého litru větším.

Konkurenti přicházející v úvahu:

Konkurent Ford MondeoZdroj: Radek Pecák

Ford Mondeo kombi

Plusy:

větší kufr

větší výběr na trhu

Mínusy:

časté vyšší nájezdy

značná hmotnost

Konkurent Hyundai i40Zdroj: Radek Pecák

Hyundai i40 kombi

Plusy:

nižší náklady na provoz

větší výběr na trhu

nižší ceny

Mínusy:

menší interiér

rychlejší pokles ceny

Konkurent Toyota AvensisZdroj: Radek Pecák

Toyota Avensis kombi

Plusy:

japonská kvalita

větší výběr na trhu

srovnatelné ceny

Mínusy:

méně atraktivní exteriér

nedostatek emocí za volantem