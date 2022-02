Americký internetový vyhledavač motorů našel řadu modelů osobních aut, které se coby roční ojetiny prodávají za vyšší ceny, než kolik žádají dealeři při koupi zcela nového exempláře.

Mercedes-Benz třídy G | Foto: Mercedes-Benz

Lidé sice dnes nadávají na stále se zvyšující ceny nových aut, ve skutečnosti však jsou dokonce ochotni platit za konkrétní typ vozu více, než kolik žádá automobilka. To v případě, že je k mání maximálně rok stará ojetina. Tu si lze totiž odvézt domů prakticky ihned, zatímco dodání čerstvě vyrobeného kusu se nyní čeká rok i déle.

Typickým příkladem je podle amerického vyhledavače vozů iSeeCars Mercedes-Benz třídy G. U něj je dokonce průměrná cena roční ojetiny vyšší o téměř 36 procent.

Je to důsledek toho, že výrobce není schopen uspokojit poptávku po tomto offroadu a nedávno čekací doba výrazně přesáhla dva roky. To staví do nepříjemné situace i samu automobilku, neboť v tuto chvíli není schopna garantovat, zda se ještě vůbec ve specifikaci zadané zákazníkem bude vyrábět.

Druhou nejvíce "přeplácenou" ojetinou je v USA Chevrolet Corvette. V jeho případě je bazarový vůz o pětinu dražší než zbrusu nový. Také Tesla Model 3 je dražší ( o osmnáct procent), Ford Bronco pak o 16.

Zajímavé je, že američtí zákazníci jsou ochotni platit více i v případě použitých poměrně obyčených vozů. Typickým příkladem jsou Toyoty RAV4 Hybrid a C-HR. Za možnost jezdit téměř okamžitě jsou zákazníci schopni vydat částku o 15, respektive 12 procent vyšší, než se žádá za nové exempláře.

Téměř dvojnásobné částky než kolik udával oficiální ceník, byli schopni vloni vydat zájemci o malý offroad Suzuki Jimny dokonce u nás. Někteří prodejci totiž dokázali sehnat skladové kusy i poté, co prodej osobní i užitkové verze tohoto vozu u nás skončil. Ovšem žádali za každý z nich 998 000 Kč. Přitom cenovka v době, kdy bylo možné nové Jimny objednat takzvaně do výroby, začínala už na 423 000 Kč.