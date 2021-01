Příjemný rodinný stěhovák: Test ojetiny Ford S-Max

Každý z nás se zřejmě někdy ocitl v situaci, že měl velké obtíže do zavazadlového prostoru naložit vše, co by si chtěl vzít s sebou na cestu. Občas by se určitě také hodil větší počet sedaček než je pro osobní vozy obvyklý počet pěti.V naší recenzi ojetiny v ceně do čtvrt milionu korun se zaměřujeme na oblíbený model značky s modrým oválem.

Jízdní vlastnosti vozu S-Max potěší každého nadšeného řidiče | Foto: Radek Pecák