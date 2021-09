Průměrná Škoda Fabia na trhu s ojetinami je 9 let stará, stojí 139 627 Kč, má najeto 107 591 km, jde o kombi v modré barvě a jezdí na benzín.

Škoda Fabia Combi II | Foto: Radek Pecák

Také ceny ojetých Fabií na tuzemském trhu s ojetinami v meziročním srovnání vzrostly. Vyplývá to z čerstvých dat Tipcars. Konkrétně se průměrná cena nabízeného vozu zvýšila z 137 396 Kč v minulém roce na letošních 139 627 Kč. „Nutno však podotknout, že se u cen na trhu neprojevil fakt, že Škoda Auto plánuje ukončení oblíbené varianty kombi,“ vysvětluje Marek Knieža, ředitel TipCars.com.

Na přesná statistická data se můžete podívat do naší galerie.

Při pohledu na jednotlivé kraje vidíme, že už standardně jsou nejnižší ceny u automobilů na Vysočině. Je ale třeba doplnit, že tam mají současně auta v průměrnu nejvíce najeto.

Největší nárůst cen se přitom odehrál v Libereckém kaji, kde za průměrnou Fabii nově zaplatíte o 13,8 % více, než tomu bylo vloni. Naopak v Ústeckém kraji klesla cena o 8,7 %.

Nejdražší modely u nás jsou k nalezení v Královéhradeckém kraji, přesto se zde meziročně cena ještě zvýšila na aktuálních 168 343 Kč. „Vysokým cenám pochopitelně ale odpovídá i stav prodávaných vozidel. V Královéhradeckém kraji mají totiž nabízené ojetiny modelu Škoda Fabia najeto v průměru jen 83 tisíc kilometrů,“ doplňuje Marek Knieža. Totéž platí o dalších krajích, kde se Fabie prodávají za vysoké ceny, tedy ve středních Čechách a na jižní Moravě.

Dlouhodobou klasikou mezi Fabiemi je modrá varianta, která si drží prvenství už několik let v řadě. Když se podíváme na data, množství modrých kusů i nadále rychle roste. Mezi lety 2020 a 2021 se bavíme o 9,8% nárůstu. „Naopak zelená Fabia už nepatří mezi velké oblíbence, přestože to tak několik let bylo. Propad pokračuje i letos, a to o 12,1 %,“ poukazuje Knieža. Mezi desítkou nejnabízenějších barev najdeme i oranžovou, hnědou či žlutou.

Kombi je mezi zájemci o ojetiny preferovanější karosářskou verzí. Kombinace malého skladného automobilu a relativně slušného úložného prostoru je něčím, co českým řidičům vyhovovalo skvěle.

I v současnostije většina nabízených modelů ve variantě kombi, konkrétně 53,74 % všech Fabií na trhu s ojetinami.Vybrat si přitom můžete z 12 164 kusů, což dává skvělou širokou škálu možností pro každého, kdo bude i po ukončení výroby hledat svou Fabii Combi. Co se nejnabízenějších druhů paliv týká, 83,9 % všechFabií jezdí na bezín, 15,4 % na naftu a zbytek má pak pohon na plyn.