U některých modelů vzrostly nyní výkupní ceny v autobazarech v porovnání se stavem před začátkem epidemie nového typu koronaviru až o čtvrtinu.

Škoda Octavia Combi 2. generace | Foto: Škoda-Auto

Pokles hodnoty koruny vůči euru, výrazné zeslabení dovozu ojetých aut ze zahraničí a stoupající zájem motoristů o ojeté vozy v hodnotě do sto padesát tisíc korun. To všechno podle Asociace autobazarů nahrává těm, kteří právě nyní chtějí prodat svůj ojetý vůz.

"Český zákazník prozatím s koupí automobilu s prodejní cenou nad sto padesát tisíc korun v současné nejisté ekonomické situaci vyčkává. Vozidel s cenou do 150 tisíc je proto na trhu aktuální nedostatek," říká předseda asociace autobazarů APPAA Petr Přikryl. V důsledku toho jsou autobazary nuceny nabízet výrazně vyšší výkupní ceny, než tomu bylo ještě před několika měsíci. Na nejžádanější ojetiny na českém trhu se můžete podívat do naší fotogalerie.

Jeho slova potvrzuje rovněž Filip Kučera z Auto ESA. "Zpomalil se přísun obchodovatelných ojetin a v současné době jsme proto nuceni za ně platit víc," uvádí.

Ti, kdo plánují prodej ojetiny, navíc nemusejí tak úplně spěchat a můžou si počkat na možná ještě výhodnější nabídky. Současný stav s nedostatkem solidních vozů do 150 tisíc Kč může totiž trvat poměrně dlouhou dobu. "Řada firem prodlužuje provozu služebních vozidel o rok více, čímž se samozřejmě opět snižuje nabídka a výkupní ceny rostou," doplňuje Přikryl.

Nynější stav nahrává také těm, kteří hodlají svojí ojetinou částečně financovat nákup nového automobilu. Ať už se jedná o zcela nový nebo jiný ojetý.

Do současné doby zaznamenaly největší nárůst především vozy vyrobené v v prvním desetiletí 21. století. Logicky se to týká i velmi žádaných Škodovek. Například první generace Fabie z roku 2005 se před pandemií vykupovala v průměru za 45 000 Kč, nyní je to 53 000 Kč. Druhá generace stejného modelu z roku 2008 pak mívala při výkupu hodnotu 83 000 Kč, nyní už se dostala na 97 000 Kč. A konečně Octavia Combi II s motorem 1,9 TDI vyrobená v roce 2006 se dostala z původních 88 000 na 105 tisíc Kč.

Podobně - ze 108 na 122 tisíc se navýšila výkupní cena Volkswagenu Passat 2,0 TDI z roku 2007. U mladých ojetin, typově Hyundai i30 1,6 combi se zvedla o deset procent. Z rovných 200 tisíc na 220 000 Kč.