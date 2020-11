Více než tisícovka Fabií, dvojnásobný počet Octavií. A k tomu mnoho set dalších vozů, které aktuálně nebo v nedávné minulosti nabízela tuzemská automobilka Škoda Auto. Ty všechny je možné koupit v síti certifikovaných obchodníků sítě Škoda Plus.

Autosalony ojetých aut Škoda jsou dnes často k nerozeznání od těch, kde se prodávají nová auta | Foto: Škoda Auto

Celá nabídka je stále k vidění na internetových stránkách skodaplus.cz. Předem rozhodnutý zákazník si zde může vybírat jak podle modelů, tak podle jednotlivých věkových kategorií. Ty jsou tři.

V té první s názvem Roční vozy si zájemce může zvolit automobil, který má garantované stáří do osmnácti měsíců a jehož nájezd nepřekročil hranici třiceti tisíc kilometrů. Kupující pak společně s autem, u něhož je garantovaná servisní historie i počet najetých kilometrů, získává u mnohých vozů velkou část z běžící pětileté tovární záruky.

Velmi spolehlivé jsou pak rovněž automobily nabízené ve druhé kategorii Vyzkoušené vozy. Na výběr jsou exempláře aut ve stáří od dvou do pěti let. I u nich prodejce garantuje počet najetých kilometrů a to, jakým způsobem se o něj v autorizovaných servisech starali. Kdo má zájem, může si rovněž pro auto z této kategorie dokoupit prodlouženou záruku Škoda Plus.

Poslední skupinou jsou vozy ze skupiny nazvané jednoduše Ojeté vozy. “Je jim sice vždy více než pět let, nicméně i u nich garantujeme, že jsou plně funkční. Také zákazník nemusí hned spěchat na prohlídku do některé ze stanic technické kontroly. Všechny totiž mají platnou STK nejméně na dalších šest měsíců,” říká Pavel Kašpar.

Jednoznačnou výhodou pro zákazníky při koupi ojetého vozu v síti Škoda Plus je fakt, že jsou ochráněni před těmi největšími zlořády, které se v této branži stále dějí.

Tedy například před manipulací s dokumenty ve smyslu pozměnění data uvedení do provozu (samozřejmě později, než se tak skutečně stalo), nebo falšováním údajů v servisní knížce či dokonce úpravou výrobního identifikačního kódu, takzvaného VIN.

Pozor na auta z autoškol či půjčoven…

Odborníci upozorňují na to, že u řady nepoctivých prodejců jsou stále u nás lidem nabízeny automobily, které v zahraničí dříve sloužily jako auta v autoškolách, taxíky nebo v půjčovnách.

Protože by si je s vysokým nájezdem kilometrů jen málokdo chtěl koupit, podstoupí před nabídkou do prodeje jistou “omlazovací” kůru, Podle zdrojů společnosti CEBIA se aktuálně průměrné “stočení” tachometru pohybuje lehce pod sto tisíci kilometrů. Díky tomu se hodnota uměle navýší o čtvrtinu až polovinu skutečné ceny.

Proto je třeba ke koupi ojetého vozu, zejména u těch starších, přistupovat obezřetně. Základem je vyhradit si na to dostatek času a k prohlídce přizvat třeba známého automechanika. Rozhodně je nutné vyhlídnutý vůz ještě vyzkoušet při zkušební jízdě.

V ideálním případě by auto mělo být před touto akcí “vychladlé”, protože zahřátý motor může některé vady maskovat. Po nastartování je vhodné hned zamířit k výfuku. Vězte, že modrý dým signalizuje únik oleje, bílý pro změnu únik vody. Hustý černý dým zase dává na vědomost, že bude třeba řešit problémy se vstřikováním. Během testovací jízdy je pak dobré zamířit na silnici s nekvalitním povrchem a vyzkoušet funkci brzd a řízení také při poněkud “neurvalých” manévrech.